Особенности хрущевок, о которых нужно знать жильцам — список

Странные хрущевки — это такой себе "старый добрый" антиквариат нашего рынка недвижимости. Их можно ругать за тесноту, но факт остается фактом: из-за цены и зеленых дворов они до сих пор разлетаются, как горячие пирожки.

Однако за внешней простотой кроется ряд технических нюансов, которые следует учитывать еще до ремонта или модернизации, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на жителя хрущевки Сергея Голяченко.

"Живу в хрущевке всю свою жизнь — 50 лет. Для меня основные минусы - это в первую очередь звукоизоляция", — говорит он.

По его словам, приватность здесь — понятие относительное. Можно ненароком узнать, что на ужин у соседей или какую передачу они смотрят, потому что межкомнатные перегородки звук почти не держат.

Проблемы электропроводки в хрущевках

Самая большая головная боль начинается, когда пытаешься "подружить" старую квартиру с современной техникой. Проводку здесь прокладывали еще тогда, когда пиком роскоши был телевизор и радио.

Сегодня же один бойлер или мощный чайник может устроить локальный блэкаут.

"Раньше, когда включал стиральную машинку, то вырубалось все электричество", — вспоминает Голяченко.

Проблему с выбиванием автоматов он решил, но состояние самих проводов внутри стен — это до сих пор лотерея, выиграть в которую можно только капитальным ремонтом.

С температурой тоже не все просто. Летом бетонные блоки раскаляются так, что квартира превращается в сауну, а зимой — мгновенно остывают.

Без кондиционера и наружного утепления ("заплатки" на фасадах — это уже классика таких районов) выжить с комфортом трудно.

Планировка хрущевок

Компактная кухня и небольшой балкон — еще одна характерная черта. Но есть и обратная сторона. Это районы, где все "свое": деревья уже выше крыш, садик под окном, а до метро можно дойти пешком.

Сергей, несмотря на все нюансы, относится к своему жилью с философским спокойствием, даже к отсутствию лифта.

"Я живу на пятом этаже. Не знаю, будет ли нравиться это мне ближе к 70 годам, но думаю, что и тогда нагрузки не будут лишними", — говорит он.

Хрущевки еще долго будут частью нашего города. Главное — не тешить себя иллюзиями. Это жилье, которое требует полной "перепрошивки" коммуникаций еще на старте.

Только тогда старая квартира станет действительно комфортным домом, а не просто крышей над головой.

Как быстро теряется тепло в хрущевках

Кирпичные стены хрущевок толщиной 50 см неплохо держат тепло, но устаревшие трубы и сквозняки из окон часто сводят этот плюс на нет, рассказал руководитель команды строителей Владимир Соловко в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Уже через 8 часов после отключения отопления температура в комнатах в хрущевке при -10°C на улице упадет до +10°C. Если же тепла не будет более полусуток, готовьтесь к отметке +6°C на термометре.

Хотя мы и привыкли ругать хрущевки за тесные комнаты, в свое время они вытащили миллионы людей из полуподвалов и коммуналок в собственное жилье с отдельным санузлом. Тогда государство не ставило целью комфорт - нужно было просто дать каждой семье быструю и доступную крышу над головой.

Также мы рассказывали, что хрущевки до сих пор подбрасывают поводов для дискуссий, особенно из-за странной каморки без окон, известной в народе как "тещиная комната". Хотя это помещение и выглядит сегодня забавно, его появление было продиктовано строгой прагматикой и тогдашними стандартами советской жилой планировки.