Старые договоры покупки жилья могут вызвать вопросы о праве собственности

Дом в Киеве.

Многие уверены: если на руках есть договор купли-продажи недвижимости с печатью БТИ, то с документами полный порядок. Формально — да, закон на вашей стороне, и право собственности никуда не исчезает. Но на практике старая "бумажная" регистрация все чаще подбрасывает неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент.

Если вы оформляли жилье до 2013-го, данные о нем хранятся в архивах БТИ, а не в современном Электронном реестре (ГРВП), сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции.



Государство эти права признает, однако для системы ваше имущество сейчас будто находится в "невидимой зоне".

Чем это грозит:

Задержки при сделках. Если вы решите срочно продать или подарить квартиру, нотариус не увидит вас в базе. Придется ждать бумажные подтверждения из архивов, что может растянуться на недели. Риски мошенничества. Бумажные документы легче подделать. Электронная запись с вашей подписью — это самый надежный предохранитель от рейдерских схем. Наследство и кредиты. Для открытия наследственного дела или участия в программах вроде "єОселя" актуальная запись в реестре является обязательным условием.

Как "оцифровать" свое право собственности

Перерегистрация старых прав сейчас бесплатная (вы платите только за услуги нотариуса или ЦПАУ, если есть административный сбор за выписку).

Что нужно сделать:

соберите оригиналы: договор, свидетельство о праве собственности или решение суда;

обратитесь к любому нотариусу или в ближайший ЦПАУ;

если данные есть в архивах БТИ, регистратор просто перенесет их в цифровой формат.

В ведомстве отмечают, что обновление данных в реестре — это не обязанность, а стратегическое решение, которое позволяет избежать лишних рисков в будущем.

Как сообщалось, многие ошибочно считают, что наличие ключей и бумажного договора на квартиру гарантирует полную безопасность собственности. Однако в условиях современной цифровизации реальную защиту активов обеспечивает только правильная регистрация прав в реестрах, а не фактическое пользование имуществом. Четкое разграничение этих понятий — единственный способ уберечься от юридических ловушек при операциях с недвижимостью.

Также мы рассказывали, что в Украине многие годами живут в квартирах без полного пакета документов — из-за потери бумаг или старой советской волокиты. Однако отсутствие официального бланка на руках вовсе не означает, что вы теряете право на собственный дом.

Частые вопросы

Переходит ли право собственности на квартиру автоматически после смерти владельца?

Нет, для этого необходимо официально принять наследство. В течение шести месяцев обратитесь к нотариусу с соответствующим заявлением. Только после оформления свидетельства и регистрации в государственном реестре вы станете полноправным хозяином жилья. Без этих шагов распоряжаться недвижимостью, например продать или подарить ее, невозможно.

Можно ли оформить право собственности на недострой?

Да, но процедура имеет нюансы. Регистрация возможна только при условии, что на объект получено разрешение на выполнение строительных работ и проведена техническая инвентаризация. Государственный регистратор вносит сведения в реестр как об объекте незавершенного строительства, что позволяет законно продать, подарить или заложить такую недвижимость еще до ввода в эксплуатацию.