Старі договори купівлі житла можуть викликати питання щодо права власності

Будинок у Києві.

Багато хто впевнений: якщо на руках є договір купівлі-продажу нерухомості з печаткою БТІ, то з документами повний порядок. Формально — так, закон на вашому боці, і право власності нікуди не зникає. Але на практиці стара "паперова" реєстрація дедалі частіше підкидає неприємні сюрпризи в найбільш невідповідний момент.

Якщо ви оформлювали житло до 2013-го, дані про нього зберігаються в архівах БТІ, а не в сучасному Електронному реєстрі (ДРРП), повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Держава ці права визнає, проте для системи ваше майно зараз ніби перебуває в "невидимій зоні".

Читайте також:

Чим це загрожує:

Затримки при угодах. Якщо ви вирішите терміново продати чи подарувати квартиру, нотаріус не побачить вас у базі. Доведеться чекати на паперові підтвердження з архівів, що може розтягнутися на тижні. Ризики шахрайства. Паперові документи легше підробити. Електронний запис із вашим підписом — це найнадійніший запобіжник від рейдерських схем. Спадщина та кредити. Для відкриття спадкової справи або участі в програмах на кшталт "єОселя" актуальний запис у реєстрі є обов’язковою умовою.

Як "оцифрувати" своє право власності

Перереєстрація старих прав зараз безкоштовна (ви сплачуєте лише за послуги нотаріуса або ЦНАПу, якщо є адміністративний збір за витяг).

Що треба зробити:

зберіть оригінали: договір, свідоцтво про право власності або рішення суду;

зверніться до будь-якого нотаріуса або в найближчий ЦНАП;

якщо дані є в архівах БТІ, реєстратор просто перенесе їх у цифровий формат.

У відомстві наголошують, що оновлення даних у реєстрі — це не обов’язок, а стратегічне рішення, яке дозволяє уникнути зайвих ризиків у майбутньому.

Часті питання

Чи переходить право власності на квартиру автоматично після смерті власника?

Ні, для цього необхідно офіційно прийняти спадщину. Протягом шести місяців зверніться до нотаріуса з відповідною заявою. Лише після оформлення свідоцтва та реєстрації в державному реєстрі ви станете повноправним господарем житла. Без цих кроків розпоряджатися нерухомістю, наприклад продати чи подарувати її, неможливо.

Чи можна оформити право власності на недобудову?

Так, але процедура має нюанси. Реєстрація можлива лише за умови, що на об’єкт отримано дозвіл на виконання будівельних робіт та проведено технічну інвентаризацію. Державний реєстратор вносить відомості до реєстру як про об’єкт незавершеного будівництва, що дозволяє законно продати, подарувати або заставити таку нерухомість ще до введення в експлуатацію.