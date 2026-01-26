Гараж на придомовой территории — что нужно для строительства в 2026 году

Металлические гаражи. Фото: Волынские новости

В Украине в 2026 году строительство гаража на придомовой территории требует внимательного подхода к документам и статусу земли. Законодательство ужесточает контроль за использованием общих территорий, а самовольные постройки все чаще становятся объектом проверок и демонтажей.

Чтобы избежать рисков, важно действовать исключительно в рамках закона, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Строительство гаража на придомовой территории

Первое, что надо понимать: придомовая территория многоэтажки — это не "ничейная" земля. Она принадлежит всем совладельцам дома на правах общей собственности.

Это значит, что вы не можете просто прийти и поставить кирпичную коробку, даже если это место прямо под вашим окном.

Документы для разрешения на гараж

Не верьте тем, кто говорит, что "все можно порешать потом". Для легального старта вам понадобятся:

Выписка из реестра о праве собственности или пользования участком (с четким кадастровым номером). Проектная документация (хотя бы эскиз намерений застройки), которую должны завизировать в архитектуре. Согласие соседей. Это самое сложное. Если у вас ОСМД — готовьтесь к общему собранию. Без протокола, где большинство "за", любую бумажку из горсовета можно будет обжаловать в суде.

Обычно архитектура рассматривает заявление дней десять, но по факту сбор всех согласований может растянуться на месяцы.

Гараж во дворе многоквартирного дома

Если земля официально не выделена в пользование именно под строительство гаражей (что в современных дворах редкость), получить разрешение крайне трудно.

Чаще всего городские власти идут навстречу лишь льготным категориям граждан или предлагают арендовать участок под металлическую "ракушку", которая не считается капитальным сооружением.

Риски самовольного строительства

Кроме немалых штрафов, вы рискуете получить судебный иск от активных соседей. Сегодня каждый десятый гараж в Украине имеет проблемы с документами, отмечают в "Земельном фонде Украины".

И общины все активнее требуют освобождения проездов для спецтехники или ГСЧС.

Как легализовать гараж, который уже стоит

Узаконить капитальный гараж реально только тогда, когда под ним оформлена земля. Вам придется пройти через техпаспорт, сертификат о готовности к эксплуатации и регистрацию в ГРРП.

С металлическими конструкциями проще — они считаются временными сооружениями, но и права собственности на них как на "недвижимость" вы не получите.

Ранее мы рассказывали, как проверить право собственности на гараж. А также, как приватизировать гараж в Украине.