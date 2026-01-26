Гараж на прибудинковій території — що потрібно для будівництва у 2026 році

Металеві гаражі. Фото: Волинські новини

В Україні у 2026 році будівництво гаража на прибудинковій території вимагає уважного підходу до документів і статусу землі. Законодавство посилює контроль за використанням спільних територій, а самочинні споруди дедалі частіше стають об’єктом перевірок і демонтажів.

Щоб уникнути ризиків, важливо діяти виключно в межах закону, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Будівництво гаража на прибудинковій території

Перше, що треба розуміти: прибудинкова територія багатоповерхівки — це не "нічийна" земля. Вона належить усім співвласникам будинку на правах спільної власності.

Це означає, що ви не можете просто прийти і поставити цегляну коробку, навіть якщо це місце прямо під вашим вікном.

Документи для дозволу на гараж

Не вірте тим, хто каже, що "все можна порішати потім". Для легального старту вам знадобляться:

Витяг з реєстру про право власності або користування ділянкою (з чітким кадастровим номером). Проєктна документація (хоча б ескіз намірів забудови), яку мають завізувати в архітектурі. Згода сусідів. Це найскладніше. Якщо у вас ОСББ — готуйтеся до загальних зборів. Без протоколу, де більшість "за", будь-який папірець з міськради можна буде оскаржити в суді.

Зазвичай архітектура розглядає заяву днів десять, але по факту збір усіх погоджень може розтягнутися на місяці.

Гараж у дворі багатоквартирного будинку

Якщо земля офіційно не виділена в користування саме під будівництво гаражів (що в сучасних дворах рідкість), отримати дозвіл вкрай важко.

Найчастіше міська влада йде назустріч лише пільговим категоріям громадян або пропонує орендувати ділянку під металеву "черепашку", яка не вважається капітальною спорудою.

Ризики самовільного будівництва

Окрім чималих штрафів, ви ризикуєте отримати судовий позов від активних сусідів. Сьогодні кожен десятий гараж в Україні має проблеми з документами, наголошують у "Земельному фонді України".

І громади дедалі активніше вимагають звільнення проїздів для спецтехніки чи ДСНС.

Як легалізувати гараж, який вже стоїть

Узаконити капітальний гараж реально лише тоді, коли під ним оформлена земля. Вам доведеться пройти через техпаспорт, сертифікат про готовність до експлуатації та реєстрацію в ДРРП.

З металевими конструкціями простіше — вони вважаються тимчасовими спорудами, але й права власності на них як на "нерухомість" ви не отримаєте.

