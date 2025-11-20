Почему в советских квартирах стелили паркет и что стояло за выбором

Тайны домов СССР — почему в квартирах стелили паркет
В середине XX века Советский Союз имел значительные лесные запасы, и древесина была одним из самых доступных ресурсов. Ее активно использовали в строительстве, а часть заготовки осуществлялась рабочей силой с минимальными затратами для государства.
Это делало паркет для радинских квартир экономически выгодным материалом, пишет OBOZ.UA.
Синтетические покрытия тогда только развивались, а их качество было невысоким. Тот же ранний линолеум имел резкий запах, слабую износостойкость и неэстетичный вид. Именно поэтому паркет казался более практичным решением.
Основные причины выбора паркета в то время:
- большая доступность древесины;
- низкое качество синтетических альтернатив;
- отсутствие достаточных производственных мощностей для массового линолеума.
Почему стелили паркет в хрущевках
С точки зрения строителей существовали и другие покрытия, однако каждое имело недостатки:
- плитка — дорогая, сложная в производстве, легко трескалась;
- крашеная доска — выглядела просто и воспринималась как деревенский вариант;
- линолеум — был дефицитным и часто токсичным.
"На этом фоне паркет становился универсальным решением: дешевым, технически доступным и привлекательным внешне", — отмечает СМИ.
Стандартизированный паркет в массовом строительстве
Во времена массовой застройки СССР переходил к максимально технологичным решениям. Производство паркетных планок на деревообрабатывающих комбинатах было хорошо налажено, что позволяло укладывать полы быстро и без сложных операций.
В дальнейшем появился щитовой паркет, который ускорил работу еще больше. Готовые щиты заводского производства позволяли укладывать покрытие за считанные часы, что полностью соответствовало темпам строительства хрущевок.
Преимущества стандартизированных решений:
- массовое изготовление;
- простой монтаж;
- возможность закрывать большие объемы строительства в сжатые сроки.
Почему паркет считали признаком лучшей жизни
Массовое жилищное строительство имело идеологическую составляющую. Семьи, которые годами жили в бараках или коммуналках, получали отдельное жилье, а паркет в нем символизировал повышенный уровень комфорта.
Даже в маленьких квартирах он создавал ощущение современности и "правильной городской жизни".
Долговечность паркетного пола
Паркет был не только доступным, но и практичным: его можно было неоднократно обновлять. Циклевка позволяла вернуть полу почти новый вид, а срок службы увеличивался в несколько раз.
Обычно паркет выдерживал:
- 5-7 циклов обновления;
- десятилетия эксплуатации;
- минимальные затраты на ремонт по сравнению с плиткой или линолеумом.
Только в 1980-х, когда химическая промышленность наконец развилась, массовый линолеум начал вытеснять традиционные деревянные покрытия.
