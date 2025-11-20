Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Тайны домов СССР — почему в квартирах стелили паркет

Тайны домов СССР — почему в квартирах стелили паркет

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:12
обновлено: 17:12
Почему в советских квартирах стелили паркет и что стояло за выбором
Паркет в комнате. Фото: АН "Приоритет Групп"

В середине XX века Советский Союз имел значительные лесные запасы, и древесина была одним из самых доступных ресурсов. Ее активно использовали в строительстве, а часть заготовки осуществлялась рабочей силой с минимальными затратами для государства.

Это делало паркет для радинских квартир экономически выгодным материалом, пишет OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Синтетические покрытия тогда только развивались, а их качество было невысоким. Тот же ранний линолеум имел резкий запах, слабую износостойкость и неэстетичный вид. Именно поэтому паркет казался более практичным решением.

Основные причины выбора паркета в то время:

  • большая доступность древесины;
  • низкое качество синтетических альтернатив;
  • отсутствие достаточных производственных мощностей для массового линолеума.

Почему стелили паркет в хрущевках

С точки зрения строителей существовали и другие покрытия, однако каждое имело недостатки:

  • плитка — дорогая, сложная в производстве, легко трескалась;
  • крашеная доска — выглядела просто и воспринималась как деревенский вариант;
  • линолеум — был дефицитным и часто токсичным.

"На этом фоне паркет становился универсальным решением: дешевым, технически доступным и привлекательным внешне", — отмечает СМИ.

Стандартизированный паркет в массовом строительстве

Во времена массовой застройки СССР переходил к максимально технологичным решениям. Производство паркетных планок на деревообрабатывающих комбинатах было хорошо налажено, что позволяло укладывать полы быстро и без сложных операций.

В дальнейшем появился щитовой паркет, который ускорил работу еще больше. Готовые щиты заводского производства позволяли укладывать покрытие за считанные часы, что полностью соответствовало темпам строительства хрущевок.

Преимущества стандартизированных решений:

  • массовое изготовление;
  • простой монтаж;
  • возможность закрывать большие объемы строительства в сжатые сроки.

Почему паркет считали признаком лучшей жизни

Массовое жилищное строительство имело идеологическую составляющую. Семьи, которые годами жили в бараках или коммуналках, получали отдельное жилье, а паркет в нем символизировал повышенный уровень комфорта.

Даже в маленьких квартирах он создавал ощущение современности и "правильной городской жизни".

Долговечность паркетного пола

Паркет был не только доступным, но и практичным: его можно было неоднократно обновлять. Циклевка позволяла вернуть полу почти новый вид, а срок службы увеличивался в несколько раз.

Обычно паркет выдерживал:

  • 5-7 циклов обновления;
  • десятилетия эксплуатации;
  • минимальные затраты на ремонт по сравнению с плиткой или линолеумом.

Только в 1980-х, когда химическая промышленность наконец развилась, массовый линолеум начал вытеснять традиционные деревянные покрытия.

Как сообщалось, небольшое окошко между кухней и ванной комнатой в советских квартирах часто окутано мифами, хотя его истинное назначение является вполне прагматичным. Этот элемент был воплощением функциональности, которая отвечала требованиям эпохи массового жилищного строительства.

Также мы рассказывали о сталинках — домах, построенных в период с 1935 до начала 1960-х годов. Эти крепкие и качественно построенные здания изначально предназначались для элиты - партийных работников, ученых и военнослужащих.

ремонт СССР хрущевки Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации