Почему в советских квартирах стелили паркет и что стояло за выбором

Паркет в комнате. Фото: АН "Приоритет Групп"

В середине XX века Советский Союз имел значительные лесные запасы, и древесина была одним из самых доступных ресурсов. Ее активно использовали в строительстве, а часть заготовки осуществлялась рабочей силой с минимальными затратами для государства.

Это делало паркет для радинских квартир экономически выгодным материалом, пишет OBOZ.UA.

Реклама

Читайте также:

Синтетические покрытия тогда только развивались, а их качество было невысоким. Тот же ранний линолеум имел резкий запах, слабую износостойкость и неэстетичный вид. Именно поэтому паркет казался более практичным решением.

Основные причины выбора паркета в то время:

большая доступность древесины;

низкое качество синтетических альтернатив;

отсутствие достаточных производственных мощностей для массового линолеума.

Почему стелили паркет в хрущевках

С точки зрения строителей существовали и другие покрытия, однако каждое имело недостатки:

плитка — дорогая, сложная в производстве, легко трескалась;

крашеная доска — выглядела просто и воспринималась как деревенский вариант;

линолеум — был дефицитным и часто токсичным.

"На этом фоне паркет становился универсальным решением: дешевым, технически доступным и привлекательным внешне", — отмечает СМИ.

Стандартизированный паркет в массовом строительстве

Во времена массовой застройки СССР переходил к максимально технологичным решениям. Производство паркетных планок на деревообрабатывающих комбинатах было хорошо налажено, что позволяло укладывать полы быстро и без сложных операций.

В дальнейшем появился щитовой паркет, который ускорил работу еще больше. Готовые щиты заводского производства позволяли укладывать покрытие за считанные часы, что полностью соответствовало темпам строительства хрущевок.

Преимущества стандартизированных решений:

массовое изготовление;

простой монтаж;

возможность закрывать большие объемы строительства в сжатые сроки.

Почему паркет считали признаком лучшей жизни

Массовое жилищное строительство имело идеологическую составляющую. Семьи, которые годами жили в бараках или коммуналках, получали отдельное жилье, а паркет в нем символизировал повышенный уровень комфорта.

Даже в маленьких квартирах он создавал ощущение современности и "правильной городской жизни".

Долговечность паркетного пола

Паркет был не только доступным, но и практичным: его можно было неоднократно обновлять. Циклевка позволяла вернуть полу почти новый вид, а срок службы увеличивался в несколько раз.

Обычно паркет выдерживал:

5-7 циклов обновления;

десятилетия эксплуатации;

минимальные затраты на ремонт по сравнению с плиткой или линолеумом.

Только в 1980-х, когда химическая промышленность наконец развилась, массовый линолеум начал вытеснять традиционные деревянные покрытия.

Как сообщалось, небольшое окошко между кухней и ванной комнатой в советских квартирах часто окутано мифами, хотя его истинное назначение является вполне прагматичным. Этот элемент был воплощением функциональности, которая отвечала требованиям эпохи массового жилищного строительства.

Также мы рассказывали о сталинках — домах, построенных в период с 1935 до начала 1960-х годов. Эти крепкие и качественно построенные здания изначально предназначались для элиты - партийных работников, ученых и военнослужащих.