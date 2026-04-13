Стоимость аренды земли государственной собственности: какие цены за гектар в 2026 году

Мужчина держит гривны в руке.

В Украине аренда государственной земли в 2026 году окончательно перешла на рыночные правила. Формально существует минимальная ставка, но фактическую цену определяют аукционы. Из-за конкуренции стоимость часто существенно возрастает.

Брать в аренду государственные участки может любой резидент Украины, в том числе обычные фермеры, частные предприниматели, ветераны войны и люди со статусом ВПЛ, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Земельный банк".

Срок аренды участка

Продолжительность аренды зависит от типа использования участка. Если ваша цель — однолетние культуры, например пшеница, подсолнечник или кукуруза, договор заключается максимум на 14 лет.

Для тех, кто планирует серьезные инвестиции в многолетние насаждения, например, сады или виноградники, срок аренды увеличивается до 25 лет.

Стоимость аренды государственной земли

Стартовая цена на торгах начинается от 12% от нормативной денежной оценки участка. В среднем по стране начальные ставки колеблются в пределах 3 000-4 000 грн за гектар в год.

Однако реальная рыночная стоимость формируется исключительно на аукционах Prozorro.Продажи по принципу открытой конкуренции. Из-за высокого спроса в плодородных регионах финальная цена часто взлетает до 30-40 тысяч гривен за гектар. На стоимость влияет качество почвы, близость к дорогам и наличие элеваторов рядом.

Например, на неделе с 13 по 17 апреля 2026 года на торги в системе Prozorro.Продажи предлагаются для субаренды участки в Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В частности, цена участка размером 205,4 га в Закарпатской области стартует от 671 315 грн, а 91,4 га в Николаевской области предлагается от 600 919 грн.

Как принять участие в аукционе аренды земли

Процесс максимально цифровизирован и не требует беготни по кабинетам. Сначала вы выбираете лот в системе Prozorro, регистрируетесь на аккредитованной площадке и подаете заявление через личный кабинет.

После уплаты обязательных взносов (регистрационного и гарантийного) вы участвуете в торгах в режиме реального времени. Победитель, предложивший наибольшую сумму, проходит проверку документов и подписывает договор, оплачивая первый год субаренды сразу.

Как сообщали Новини.LIVE, часто владельцы земли соглашаются на аренду в спешке, обращая внимание только на размер арендной платы. Такая неосмотрительность создает скрытые риски, которые становятся очевидными только со временем, когда исправить ошибки в договоре уже практически нереально. Поэтому мгновенная выгода сегодня может обернуться серьезными юридическими проблемами в будущем.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине массово пересматривают устаревшие земельные договоры, условия которых за 7-10 лет безнадежно потеряли актуальность. Владельцы паев больше не согласны на мизерные выплаты прошлых лет и ищут способы повысить ставку или найти более выгодного арендатора. Самой большой преградой в этом процессе становится скрытая ловушка — пункт об автоматическом возобновлении аренды.