Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на аренду госземли в Украине: как рассчитывается сумма для аукциона

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 14:32
Стоимость аренды земли государственной собственности: какие цены за гектар в 2026 году
Мужчина держит гривны в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине аренда государственной земли в 2026 году окончательно перешла на рыночные правила. Формально существует минимальная ставка, но фактическую цену определяют аукционы. Из-за конкуренции стоимость часто существенно возрастает.

Брать в аренду государственные участки может любой резидент Украины, в том числе обычные фермеры, частные предприниматели, ветераны войны и люди со статусом ВПЛ, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Земельный банк".

Срок аренды участка

Продолжительность аренды зависит от типа использования участка. Если ваша цель — однолетние культуры, например пшеница, подсолнечник или кукуруза, договор заключается максимум на 14 лет.

Для тех, кто планирует серьезные инвестиции в многолетние насаждения, например, сады или виноградники, срок аренды увеличивается до 25 лет.

Стоимость аренды государственной земли

Стартовая цена на торгах начинается от 12% от нормативной денежной оценки участка. В среднем по стране начальные ставки колеблются в пределах 3 000-4 000 грн за гектар в год.

Читайте также:

Однако реальная рыночная стоимость формируется исключительно на аукционах Prozorro.Продажи по принципу открытой конкуренции. Из-за высокого спроса в плодородных регионах финальная цена часто взлетает до 30-40 тысяч гривен за гектар. На стоимость влияет качество почвы, близость к дорогам и наличие элеваторов рядом.

Например, на неделе с 13 по 17 апреля 2026 года на торги в системе Prozorro.Продажи предлагаются для субаренды участки в Закарпатской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В частности, цена участка размером 205,4 га в Закарпатской области стартует от 671 315 грн, а 91,4 га в Николаевской области предлагается от 600 919 грн.

Как принять участие в аукционе аренды земли

Процесс максимально цифровизирован и не требует беготни по кабинетам. Сначала вы выбираете лот в системе Prozorro, регистрируетесь на аккредитованной площадке и подаете заявление через личный кабинет.

После уплаты обязательных взносов (регистрационного и гарантийного) вы участвуете в торгах в режиме реального времени. Победитель, предложивший наибольшую сумму, проходит проверку документов и подписывает договор, оплачивая первый год субаренды сразу.

Как сообщали Новини.LIVE, часто владельцы земли соглашаются на аренду в спешке, обращая внимание только на размер арендной платы. Такая неосмотрительность создает скрытые риски, которые становятся очевидными только со временем, когда исправить ошибки в договоре уже практически нереально. Поэтому мгновенная выгода сегодня может обернуться серьезными юридическими проблемами в будущем.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине массово пересматривают устаревшие земельные договоры, условия которых за 7-10 лет безнадежно потеряли актуальность. Владельцы паев больше не согласны на мизерные выплаты прошлых лет и ищут способы повысить ставку или найти более выгодного арендатора. Самой большой преградой в этом процессе становится скрытая ловушка — пункт об автоматическом возобновлении аренды.

земля рынок земли аренда
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости

Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации