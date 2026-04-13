Вартість оренди землі державної власності: які ціни за гектар у 2026 році

ЧОловік тримає гривні у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні оренда державної землі у 2026 році остаточно перейшла на ринкові правила. Формально існує мінімальна ставка, але фактичну ціну визначають аукціони. Через конкуренцію вартість часто суттєво зростає.

Брати в оренду державні ділянки може будь-який резидент Україні, зокрема звичайні фермери, приватні підприємці, ветерани війни та люди зі статусом ВПО, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Земельний банк".

Термін оренди ділянки

Тривалість оренди залежить від типу використання ділянки. Якщо ваша мета — однорічні культури, як-от пшениця, соняшник чи кукурудза, договір укладається максимум на 14 років.

Для тих, хто планує серйозні інвестиції у багаторічні насадження, наприклад, сади чи виноградники, строк оренди збільшується до 25 років.

Вартість оренди державної землі

Стартова ціна на торгах починається від 12% від нормативної грошової оцінки ділянки. У середньому по країні початкові ставки коливаються в межах 3 000-4 000 грн за гектар на рік.

Проте реальна ринкова вартість формується виключно на аукціонах Prozorro.Продажі за принципом відкритої конкуренції. Через високий попит у родючих регіонах фінальна ціна часто злітає до 30-40 тисяч гривень за гектар. На вартість впливає якість ґрунту, близькість до доріг та наявність елеваторів поруч.

Наприклад, на тижні з 13 по 17 квітня 2026 року на торги у системі Prozorro.Продажі пропонуються для суборенди ділянки у Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Зокрема, ціна ділянки розміром 205,4 га у Закарпатській області стартує від 671 315 грн, а 91,4 га у Миколаївській області пропонується від 600 919 грн.

Як взяти участь в аукціоні оренди землі

Процес максимально цифровізований і не потребує біганини по кабінетах. Спочатку ви обираєте лот у системі Prozorro, реєструєтесь на акредитованому майданчику та подаєте заяву через особистий кабінет.

Після сплати обов’язкових внесків (реєстраційного та гарантійного) ви берете участь у торгах у режимі реального часу. Переможець, який запропонував найбільшу суму, проходить перевірку документів та підписує договір, оплачуючи перший рік суборенди одразу.

Як повідомляли Новини.LIVE, часто власники землі погоджуються на оренду поспіхом, звертаючи увагу лише на розмір орендної плати. Така необачність створює приховані ризики, які стають очевидними лише з часом, коли виправити помилки в договорі вже практично нереально. Тож миттєва вигода сьогодні може обернутися серйозними юридичними проблемами в майбутньому.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні масово переглядають застарілі земельні договори, умови яких за 7-10 років безнадійно втратили актуальність. Власники паїв більше не згодні на мізерні виплати минулих років і шукають способи підвищити ставку або знайти вигіднішого орендаря. Найбільшою перепоною в цьому процесі стає прихована пастка — пункт про автоматичне поновлення оренди.