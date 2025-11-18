Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Эти вещи под запретом — что нельзя оставлять в подъезде

Эти вещи под запретом — что нельзя оставлять в подъезде

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:05
обновлено: 17:14
Что категорически нельзя оставлять в подъезде — эти вещи запрещены законом
Захламленный подъезд. Фото: Суспільне Кропивницький

Подъезд в многоквартирном доме всегда будет оставаться пространством общего пользования, а значит — ограниченным в любых частных инициативах. Даже если все соседи согласны, некоторые предметы категорически запрещено там оставлять, поскольку это нарушает пожарные нормы и правила содержания дома.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что именно нельзя оставлять в подъезде даже при полном согласии жильцов.

Реклама
Читайте также:

Правила пожарной безопасности в подъезде

Основные запреты основываются на Кодексе гражданской защиты Украины (ст. 55) и Правилах пожарной безопасности, которые требуют, чтобы пути эвакуации оставались полностью свободными. Даже небольшой предмет может стать критическим препятствием при дыме или задымлении.

К категорически запрещенным предметам будут принадлежать:

  • мебель, шкафы, комоды, детские коляски, коробки;
  • лыжи, санки, старые вещи или ковры;
  • строительные отходы или древесина.

Эти вещи являются горючими и будут блокировать выход в случае чрезвычайной ситуации. Аналогично запрещено оставлять любые легковоспламеняющиеся вещества: краски, растворители, газовые баллоны, топливо, бумагу или тряпки.

Какие вещи нельзя держать в подъезде из-за санитарных норм

Санитарные требования к помещениям общего пользования определяет Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (ст. 20 и 30). Подъезд должен оставаться чистым, без лишних предметов, создающих риски для здоровья.

Недопустимыми будут:

  • мусор, пакеты с отходами, пищевые остатки;
  • комнатные растения в больших горшках или раскидистые декоративные композиции.

Мусор будет провоцировать появление грызунов и насекомых, а растения будут повышать влажность, вызывать плесень и могут стать аллергенами.

"Если соседи захламляют подъезд, их можно привлечь к ответственности за нарушение санитарных норм. Захламление подъезда это нарушение правил благоустройства, за которое предусмотрена административная ответственность", — отмечает адвокат Александр Малик.

Какое имущество запрещено оставлять в подъезде даже с согласия жителей

Общие зоны в доме - это собственность всех совладельцев, что регулируется Гражданским кодексом Украины (ст. 369) и Законом "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (ст. 5). Поэтому любые предметы, портящие стены, перекрывающие проход или представляющие риск, будут запрещены даже при единодушном одобрении соседей.

Особенно это будет касаться:

  • временных конструкций, полок, пристроенных шкафов;
  • велосипедов и детских колясок, опирающихся на стену и вредящих отделке.

Впоследствии подобные предметы ОСМД и управляющие компании будут обязаны удалять или штрафовать владельцев. Согласие жильцов не будет иметь юридической силы, если предмет нарушает пожарные, санитарные или эксплуатационные правила.

Что разрешается оставлять в подъезде

В общем пространстве могут быть только те элементы, которые предусмотрены проектом дома или регламентом ОСМД: счетчики, почтовые ящики, информационные стенды. Все остальные вещи коммунальные службы будут удалять, а в будущем — фиксировать как нарушение.

Как сообщалось, в Украине до сих пор актуальным является вопрос юридической принадлежности земельного участка под многоквартирным домом и его придомовой территории. Когда владельцы квартир стремятся официально оформить эту землю или хотя бы достичь юридической определенности, они неизбежно сталкиваются с целым комплексом сложных нюансов.

Также мы рассказывали, что хотя владельцы земли в Украине склонны верить в безграничность своих прав, законодательство четко ограничивает разрешенную деятельность на участке. Несоблюдение этих правовых ограничений грозит не только финансовыми санкциями, но и возможностью конфискации права пользования землей.

недвижимость вещи квартира соседство многоэтажка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации