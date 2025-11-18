Что категорически нельзя оставлять в подъезде — эти вещи запрещены законом

Захламленный подъезд. Фото: Суспільне Кропивницький

Подъезд в многоквартирном доме всегда будет оставаться пространством общего пользования, а значит — ограниченным в любых частных инициативах. Даже если все соседи согласны, некоторые предметы категорически запрещено там оставлять, поскольку это нарушает пожарные нормы и правила содержания дома.

Правила пожарной безопасности в подъезде

Основные запреты основываются на Кодексе гражданской защиты Украины (ст. 55) и Правилах пожарной безопасности, которые требуют, чтобы пути эвакуации оставались полностью свободными. Даже небольшой предмет может стать критическим препятствием при дыме или задымлении.

К категорически запрещенным предметам будут принадлежать:

мебель, шкафы, комоды, детские коляски, коробки;

лыжи, санки, старые вещи или ковры;

строительные отходы или древесина.

Эти вещи являются горючими и будут блокировать выход в случае чрезвычайной ситуации. Аналогично запрещено оставлять любые легковоспламеняющиеся вещества: краски, растворители, газовые баллоны, топливо, бумагу или тряпки.

Какие вещи нельзя держать в подъезде из-за санитарных норм

Санитарные требования к помещениям общего пользования определяет Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (ст. 20 и 30). Подъезд должен оставаться чистым, без лишних предметов, создающих риски для здоровья.

Недопустимыми будут:

мусор, пакеты с отходами, пищевые остатки;

комнатные растения в больших горшках или раскидистые декоративные композиции.

Мусор будет провоцировать появление грызунов и насекомых, а растения будут повышать влажность, вызывать плесень и могут стать аллергенами.

"Если соседи захламляют подъезд, их можно привлечь к ответственности за нарушение санитарных норм. Захламление подъезда — это нарушение правил благоустройства, за которое предусмотрена административная ответственность", — отмечает адвокат Александр Малик.

Какое имущество запрещено оставлять в подъезде даже с согласия жителей

Общие зоны в доме - это собственность всех совладельцев, что регулируется Гражданским кодексом Украины (ст. 369) и Законом "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" (ст. 5). Поэтому любые предметы, портящие стены, перекрывающие проход или представляющие риск, будут запрещены даже при единодушном одобрении соседей.

Особенно это будет касаться:

временных конструкций, полок, пристроенных шкафов;

велосипедов и детских колясок, опирающихся на стену и вредящих отделке.

Впоследствии подобные предметы ОСМД и управляющие компании будут обязаны удалять или штрафовать владельцев. Согласие жильцов не будет иметь юридической силы, если предмет нарушает пожарные, санитарные или эксплуатационные правила.

Что разрешается оставлять в подъезде

В общем пространстве могут быть только те элементы, которые предусмотрены проектом дома или регламентом ОСМД: счетчики, почтовые ящики, информационные стенды. Все остальные вещи коммунальные службы будут удалять, а в будущем — фиксировать как нарушение.

