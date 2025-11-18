Що категорично не можна залишати у під’їзді — ці речі заборонені законом

Захаращений під'їзд. Фото: Суспільне Кропивницький

Під’їзд у багатоквартирному будинку завжди залишатиметься простором спільного користування, а отже обмеженим у будь-яких приватних ініціативах. Навіть якщо всі сусіди згодні, деякі предмети категорично заборонено там залишати, оскільки це порушує пожежні норми та правила утримання будинку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що саме не можна залишати у під’їзді навіть за повної згоди мешканців.

Правила пожежної безпеки в під'їзді

Основні заборони ґрунтуються на Кодексі цивільного захисту України (ст. 55) та Правилах пожежної безпеки, які вимагають, щоб шляхи евакуації залишались повністю вільними. Навіть невеликий предмет може стати критичною перешкодою при димі або задимленні.

До категорично заборонених предметів належатимуть:

меблі, шафи, комоди, дитячі візочки, коробки;

лижі, санки, старі речі чи килими;

будівельні відходи або деревина.

Ці речі є горючими і блокуватимуть вихід у разі надзвичайної ситуації. Аналогічно заборонено залишати будь-які легкозаймисті речовини: фарби, розчинники, газові балони, паливо, папір або ганчір’я.

Які речі не можна тримати у під’їзді через санітарні норми

Санітарні вимоги до приміщень загального користування визначає Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 20 і 30). Під’їзд повинен залишатися чистим, без зайвих предметів, що створюють ризики для здоров’я.

Недопустимими будуть:

сміття, пакети з відходами, харчові залишки;

кімнатні рослини у великих горщиках або розлогі декоративні композиції.

Сміття провокуватиме появу гризунів та комах, а рослини підвищуватимуть вологість, спричинятимуть плісняву та можуть стати алергенами.

"Якщо сусіди захаращують під’їзд, їх можна притягнути до відповідальності за порушення санітарних норм. Захаращення під’їзду – це порушення правил благоустрою, за яке передбачена адміністративна відповідальність", — наголошує адвокат Олександр Малик.

Яке майно заборонено лишати у під’їзді навіть за згоди мешканців

Спільні зони у будинку — це власність усіх співвласників, що регулюється Цивільним кодексом України (ст. 369) та Законом "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (ст. 5). Тому будь-які предмети, що псують стіни, перекривають прохід або становлять ризик, будуть заборонені навіть за одностайного схвалення сусідів.

Особливо це стосуватиметься:

тимчасових конструкцій, полиць, прибудованих шаф;

велосипедів і дитячих візків, що опираються на стіну і шкодять оздобленню.

Згодом подібні предмети ОСББ та управляючі компанії будуть зобов’язані видаляти або штрафувати власників. Згода мешканців не матиме юридичної сили, якщо предмет порушує пожежні, санітарні або експлуатаційні правила.

Що дозволяється залишати у під’їзді

У спільному просторі можуть бути лише ті елементи, що передбачені проектом будинку або регламентом ОСББ: лічильники, поштові скриньки, інформаційні стенди. Усі інші речі комунальні служби будуть видаляти, а у майбутньому — фіксувати як порушення.

Як повідомлялось, в Україні досі актуальним є питання юридичної приналежності земельної ділянки під багатоквартирним будинком та його прибудинкової території. Коли власники квартир прагнуть офіційно оформити цю землю або хоча б досягти юридичної визначеності, вони неминуче стикаються з цілим комплексом складних нюансів.

Також ми розповідали, що хоча власники землі в Україні схильні вірити у безмежність своїх прав, законодавство чітко обмежує дозволену діяльність на ділянці. Недотримання цих правових обмежень загрожує не лише фінансовими санкціями, але й можливістю конфіскації права користування землею.