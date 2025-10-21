Кому принадлежит земля под многоквартирным домом и можно ли ее приватизировать

ЖК "Престиж" в Борисполе. Фото: i-visti.com

В Украине вопрос, кому принадлежит земельный участок под многоквартирным домом и его придомовой территорией, остается актуальным. Когда жители квартир желают оформить землю или хотя бы получить юридическую определенность — возникает целый ряд нюансов.

Если вы владелец квартиры в многоквартирном доме — земля под вашим домом принадлежит не вам персонально, а всем совладельцам дома. Она может быть оформлена в собственность или пользование объединением совладельцев по нормам Земельного кодекса и закона о многоквартирных домах.

"Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности собственников квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома", — сказано в статье 42 Земельного кодекса.

Это означает, что право не отдельного собственника-квартиранта, а совладельцев многоквартирного дома может быть оформлено на землю под домом и придомовую территорию.

Также действует Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", который подтверждает, что все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами общего имущества, к которому относится и земельный участок под домом.

Таким образом земля под многоквартирным домом принадлежит совладельцам дома, то есть владельцам квартир и нежилых помещений, а не отдельно одному владельцу.

Как оформить землю под многоквартирным домом

Оформление права на землю под многоквартирным домом предусматривает несколько ключевых шагов:

Сначала должно быть решение собрания совладельцев дома — создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или иной способ согласования между владельцами. Затем подготовка технической документации по землеустройству: межевание участка, присвоение кадастрового номера. Обращение в орган местного самоуправления для бесплатной передачи участка или предоставления его в постоянное пользование.

"Жители многоквартирного дома, желающие приватизировать землю под и рядом с ним, также должны быть готовы к рискам... Разногласия между владельцами могут затянуть процесс приватизации и даже привести к судебной волоките", — отмечают специалисты сервиса оформления документов "ТребаТУТ".

Аспекты приватизации земли под многоквартирным домом

В случае приватизации квартир в многоквартирном доме, земельный участок, на котором расположен дом, может передаваться бесплатно в собственность или в пользование только объединению совладельцев.

При этом важно учитывать, что земля переходит в собственность не одного жителя, а объединения совладельцев.

В процессе приватизации необходимо собрать большой пакет документов:

технические данные;

протоколы собрания;

техническая документация по землеустройству.

Ошибки в документах или несогласие совладельцев могут затянуть процесс или вызвать отказ.

Стоит также отметить, что после оформления владельцы участка несут новые обязательства: налоги, правила пользования землей, экологические и градостроительные требования.

Как сообщалось, в Украине был введен новый принцип, объединяющий право собственности на дом и земельный участок под ним. Отныне они рассматриваются как единый объект, что упрощает процесс: покупая частный дом, лицо автоматически приобретает и права собственности или пользования соответствующей землей.

Также мы рассказывали, что хотя земля у рек является ценной, ее приватизация в 2025 году ограничена действующим законодательством. Это означает, что законодательство устанавливает четкие правила, которые нужно учитывать тем украинцам, которых интересует этот вопрос.