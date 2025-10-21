Кому принадлежит земля под многоквартирным домом и можно ли ее приватизировать

Жильцы или государство — кто владелец земли под многоэтажкой
В Украине вопрос, кому принадлежит земельный участок под многоквартирным домом и его придомовой территорией, остается актуальным. Когда жители квартир желают оформить землю или хотя бы получить юридическую определенность — возникает целый ряд нюансов.
Если вы владелец квартиры в многоквартирном доме — земля под вашим домом принадлежит не вам персонально, а всем совладельцам дома. Она может быть оформлена в собственность или пользование объединением совладельцев по нормам Земельного кодекса и закона о многоквартирных домах.
"Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности собственников квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома", — сказано в статье 42 Земельного кодекса.
Это означает, что право не отдельного собственника-квартиранта, а совладельцев многоквартирного дома может быть оформлено на землю под домом и придомовую территорию.
Также действует Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", который подтверждает, что все владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами общего имущества, к которому относится и земельный участок под домом.
Таким образом земля под многоквартирным домом принадлежит совладельцам дома, то есть владельцам квартир и нежилых помещений, а не отдельно одному владельцу.
Как оформить землю под многоквартирным домом
Оформление права на землю под многоквартирным домом предусматривает несколько ключевых шагов:
- Сначала должно быть решение собрания совладельцев дома — создание объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или иной способ согласования между владельцами.
- Затем подготовка технической документации по землеустройству: межевание участка, присвоение кадастрового номера.
- Обращение в орган местного самоуправления для бесплатной передачи участка или предоставления его в постоянное пользование.
"Жители многоквартирного дома, желающие приватизировать землю под и рядом с ним, также должны быть готовы к рискам... Разногласия между владельцами могут затянуть процесс приватизации и даже привести к судебной волоките", — отмечают специалисты сервиса оформления документов "ТребаТУТ".
Аспекты приватизации земли под многоквартирным домом
В случае приватизации квартир в многоквартирном доме, земельный участок, на котором расположен дом, может передаваться бесплатно в собственность или в пользование только объединению совладельцев.
При этом важно учитывать, что земля переходит в собственность не одного жителя, а объединения совладельцев.
В процессе приватизации необходимо собрать большой пакет документов:
- технические данные;
- протоколы собрания;
- техническая документация по землеустройству.
Ошибки в документах или несогласие совладельцев могут затянуть процесс или вызвать отказ.
Стоит также отметить, что после оформления владельцы участка несут новые обязательства: налоги, правила пользования землей, экологические и градостроительные требования.
Как сообщалось, в Украине был введен новый принцип, объединяющий право собственности на дом и земельный участок под ним. Отныне они рассматриваются как единый объект, что упрощает процесс: покупая частный дом, лицо автоматически приобретает и права собственности или пользования соответствующей землей.
Также мы рассказывали, что хотя земля у рек является ценной, ее приватизация в 2025 году ограничена действующим законодательством. Это означает, что законодательство устанавливает четкие правила, которые нужно учитывать тем украинцам, которых интересует этот вопрос.
Читайте Новини.LIVE!