Как выросли цены на землю в Украине в октябре 2025 года

Люди в поле. Фото: Freepi

Украинский рынок земли продолжает показывать стабильный рост. Октябрь стал очередным месяцем, когда цены на паи снова пошли вверх, хотя динамика остается неравномерной по регионам. После летнего спада средняя стоимость земли снова поднялась, подтверждая тренд, который продолжается с 2021 года.

По данным системы Опендатабот, по состоянию на середину октября 2025 года средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли составляет 65 303 гривны. Для сравнения, в сентябре гектар стоил 62 011 гривен, то есть за месяц цена выросла более чем на 3 000 гривен.

Реклама

Читайте также:

Такой рост продолжает тенденцию, которая началась еще весной. В мае средняя цена составляла 61 315 гривен, а в начале года — всего 54 642 гривны. Таким образом, за десять месяцев земля подорожала почти на 20%.

Средние цены на землю в Украине. Графика: Опендатабот

"Несмотря на определенные колебания летом, рынок демонстрирует общее укрепление позиций. Это связано как с восстановлением интереса к сельскохозяйственным инвестициям, так и с ограниченным предложением в некоторых регионах", — отмечают аналитики.

В каких областях земля подорожала больше всего

Октябрьская статистика показала, что география стоимости земли существенно изменилась. Если раньше лидерами с высокими ценами были преимущественно центральные области, то сейчас первые позиции занимают западные регионы:

Ивано-Франковская область удерживает первое место: средняя цена здесь — 388 651 гривна за гектар;

Киевская область — на втором месте с показателем 159 174 гривны за гектар;

Тернопольская область — третья, с ценой 141 752 гривны.

Цены на землю в областях Украины. Графика: Опендатабот

Где земля остается самой дешевой

Разница между регионами остается разительной. В Запорожской области гектар земли стоит всего 30 252 гривны — это самая низкая цена по стране.

Ненамного дороже угодья в Днепропетровской области (36 109 гривен) и Херсонской области (36 215 гривен).

Такое ценовое расслоение объясняется как близостью к линии боевых действий, так и логистическими сложностями с использованием угодий. Однако эксперты прогнозируют, что с восстановлением безопасности цены в этих регионах могут вырасти быстрее средних.

Площадь проданной земли в Украине. Графика: Опендатабот

Что влияет на динамику стоимости земли

На стоимость гектара сегодня влияют несколько ключевых факторов:

Уровень безопасности и стабильность региона — в спокойных областях спрос выше. Инфраструктура и логистика — доступность транспорта и складов повышает цену. Качество почв и потенциал агробизнеса — плодородные земли с хорошими показателями привлекают инвесторов. Ограниченное предложение — чем меньше участков выставлено на продажу, тем выше становится цена.

Какие перспективы рынка земли

Аналитики ожидают, что к концу 2025 года стоимость гектара может превысить 70 тысяч гривен. Географический баланс будет сохраняться: западные области продолжат дорожать, а южные постепенно будут восстанавливаться после стабилизации ситуации.

Рынок земли остается одним из немногих секторов, где даже в периоды экономической неопределенности сохраняется положительная динамика. Земля по-прежнему остается одним из самых надежных активов в Украине.

Как сообщалось, кадастровый номер является необходимым условием для юридического существования земельного участка, поскольку он представляет собой уникальный цифро-буквенный идентификатор в государственной системе учета. Эта последовательность присваивается земле во время ее регистрации и остается неизменной в течение всего периода ее существования.

Также мы рассказывали, что часто в земельных спорах эмоциональное напряжение между совладельцами, наследниками или родственниками приводит к полной невозможности достичь компромисса. Когда ни одна из сторон не желает уступать, судебный раздел участка превращается в единственный логичный и необходимый путь для установления справедливости и решения тупика.