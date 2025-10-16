Як зросли ціни на землю в Україні у жовтні 2025 року

Люди у полі. Фото: Freepi

Український ринок землі продовжує показувати стабільне зростання. Жовтень став черговим місяцем, коли ціни на паї знову пішли вгору, хоча динаміка залишається нерівномірною по регіонах. Після літнього спаду середня вартість землі знову піднялась, підтверджуючи тренд, який триває з 2021 року.

За даними системи Опендатабот, станом на середину жовтня 2025 року середня вартість гектара сільськогосподарської землі становить 65 303 гривні. Для порівняння, у вересні гектар коштував 62 011 гривень, тобто за місяць ціна виросла більш ніж на 3 000 гривень.

Таке зростання продовжує тенденцію, що розпочалась ще навесні. У травні середня ціна становила 61 315 гривень, а на початку року — лише 54 642 гривні. Таким чином, за десять місяців земля подорожчала майже на 20%.

Середні ціни на землю в Україні. Графіка: Опендатабот

"Попри певні коливання влітку, ринок демонструє загальне зміцнення позицій. Це пов’язано як із відновленням інтересу до сільськогосподарських інвестицій, так і з обмеженою пропозицією в деяких регіонах", — наголошують аналітики.

В яких областях земля подорожчала найбільше

Жовтнева статистика показала, що географія вартості землі суттєво змінилась. Якщо раніше лідерами з високими цінами були переважно центральні області, то нині перші позиції займають західні регіони:

Івано-Франківська область утримує перше місце: середня ціна тут — 388 651 гривня за гектар;

Київська область — на другому місці з показником 159 174 гривні за гектар;

Тернопільська область — третя, із ціною 141 752 гривні.

Ціни на землю в областях України. Графіка: Опендатабот

Де земля залишається найдешевшою

Різниця між регіонами залишається разючою. У Запорізькій області гектар землі коштує лише 30 252 гривні — це найнижча ціна по країні.

Ненабагато дорожчі угіддя у Дніпропетровській області (36 109 гривень) та Херсонській області (36 215 гривень).

Таке цінове розшарування пояснюється як близькістю до лінії бойових дій, так і логістичними складнощами з використанням угідь. Проте експерти прогнозують, що з відновленням безпеки ціни у цих регіонах можуть зрости швидше за середні.

Площа проданої землі в Україні. Графіка: Опендатабот

Що впливає на динаміку вартості землі

На вартість гектара сьогодні впливають кілька ключових чинників:

Рівень безпеки та стабільність регіону — у спокійних областях попит вищий. Інфраструктура та логістика — доступність транспорту та складів підвищує ціну. Якість ґрунтів і потенціал агробізнесу — родючі землі з гарними показниками приваблюють інвесторів. Обмежена пропозиція — чим менше ділянок виставлено на продаж, тим вищою стає ціна.

Які перспективи ринку землі

Аналітики очікують, що до кінця 2025 року вартість гектара може перевищити 70 тисяч гривень. Географічний баланс зберігатиметься: західні області продовжать дорожчати, а південні поступово відновлюватимуться після стабілізації ситуації.

Ринок землі залишається одним із небагатьох секторів, де навіть у періоди економічної невизначеності зберігається позитивна динаміка. Земля, як і раніше, залишається одним із найнадійніших активів в Україні.

