Кадастровый номер земельного участка — какая стоимость присвоения в октябре 2025 года

Женщина в поле. Фото: Freepik

Земельный участок не может существовать в юридическом поле без кадастрового номера. Это уникальная последовательность цифр и знаков, которая идентифицирует землю в государственной системе учета. Номер присваивается при регистрации и сохраняется за участком на протяжении всего его существования.

Кадастровый номер позволяет владельцу свободно распоряжаться землей, объясняет юрист Артем Рипенко.

"Без номера невозможно продать участок, передать его в аренду или оформить любые сделки. Это ключ к законному владению", — подчеркивает он.

Эксперт добавляет, что номера присваивают как при первичном формировании участков из государственных или коммунальных земель, так и в случаях, когда владельцы имеют старые документы, но их данные еще не внесены в Государственный земельный кадастр.

Как оформляется кадастровый номер

Чтобы участок получил номер, нужно подготовить документацию по землеустройству. Тип документации зависит от конкретных обстоятельств. Это может быть проект землеустройства, техническая документация или комплексные геодезические изыскания.

"Формальной платы за сам факт внесения данных в Государственный земельный кадастр нет. Закон предусматривает бесплатность этого процесса. Но чтобы внести сведения, необходима землеустроительная документация, и именно она требует финансовых затрат", — отмечает Рипенко.

Сколько стоит присвоить кадастровый номер

В октябре 2025 года расходы граждан на оформление кадастрового номера остаются ощутимыми. Все зависит от:

площади земельного участка;

региона расположения;

сложности работ;

выбранного землеустроителя или организации.

В большинстве случаев стоимость для граждан колеблется в пределах от 2 до 30 тысяч гривен. Однако для больших массивов земли цена может достигать и десятков или даже сотен тысяч гривен.

"Финальная сумма всегда формируется индивидуально. Если участок небольшой и не требует сложных изысканий, расходы будут минимальными. Но когда речь идет о значительных площадях, с особыми условиями или спорными границами, цена возрастает в разы", — отмечает юрист.

Почему стоимость может вырасти

Ценовая динамика свидетельствует о тенденции постепенного подорожания землеустроительных работ. Это связано с:

повышением стоимости геодезических услуг;

ростом спроса на узаконивание земель;

активизацией рынка аренды и купли-продажи;

обновлением требований в сфере землеустройства.

"Сегодня спрос на кадастровые номера выше, чем несколько лет назад. Граждане понимают, что без этого кода любые сделки с землей оказываются под угрозой", — подчеркивает Рипенко.

