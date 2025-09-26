Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости В Польше усложнят краткосрочную аренду жилья

В Польше усложнят краткосрочную аренду жилья

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 11:12
Польша готовит новые правила для краткосрочной аренды квартир — чего ожидать
Улица в Гданьске. Фото: Freepik

Польша готовится к значительным изменениям в сфере краткосрочной аренды жилья. Новые правила, которые разрабатывает Министерство спорта и туризма, коснутся всех, кто сдают квартиры через платформы вроде Airbnb или Booking. Эти нововведения призваны упорядочить рынок, повысить прозрачность и защитить интересы как арендодателей, так и туристов.

Краткосрочная аренда в Польше уже несколько лет стала настоящим трендом среди инвесторов в недвижимость, пишет издание InPoland. Если раньше большинство владельцев отдавала предпочтение долгосрочным контрактам, то теперь все более популярными стали посуточные или недельные варианты.

Реклама
Читайте также:

Причины роста интереса:

  • доходность в крупных городах значительно превышает долгосрочную аренду;
  • туристические потоки создают постоянный спрос;
  • владельцы имеют большую гибкость в ценообразовании.

Однако вместе с выгодами появились и проблемы. Гостиничный бизнес жалуется на неконкурентные условия, жители домов — на шум и нестабильность, муниципалитеты — на подорожание жилья. Государство решило ответить новыми ограничениями.

Как будет работать регистрация квартир для краткосрочной аренды

Министерство спорта и туризма предложило законопроект, который обяжет владельцев квартир, сдаваемых на сроки до 30 дней, проходить обязательную регистрацию. В специальной электронной системе владелец должен внести данные о жилье и после проверки получит уникальный идентификационный номер.

Основные правила будут выглядеть так:

  • номер станет обязательным для публикации объявлений;
  • платформы вроде Airbnb или Booking должны проверять эти данные;
  • объявления без регистрации будут автоматически блокироваться.

Фактически рынок переходит в режим полного контроля государства, где каждая квартира будет учтена.

Какие штрафы грозят владельцам квартир без регистрации

Законопроект предусматривает значительные финансовые санкции для тех, кто решит работать в обход новой системы. Аренда без регистрации будет рассматриваться как предпринимательская деятельность с нарушением правил.

Штрафы предусмотрены в следующих случаях:

  • отсутствие регистрации в базе;
  • размещение объявления без номера;
  • систематическое уклонение от налогов.

То есть нелегальная аренда станет финансово опасной, а легализация — единственным выходом.

Когда вступят в силу изменения в сфере краткосрочной аренды

По словам заместителя министра спорта и туризма Пйотра Бориса, законопроект может быть внесен на рассмотрение уже в ближайшие недели. Польша взяла на себя обязательства создать IТ-систему для учета краткосрочной аренды до 20 мая 2026 года.

Это означает, что:

  • у владельцев еще есть время подготовиться;
  • бизнес-модели придется пересмотреть;
  • отели получат часть туристического потока обратно.

Таким образом, новые правила станут реальностью постепенно, но отсрочка не спасет тех, кто планирует работать нелегально.

Как сообщалось, для беспрепятственного пересечения границы в октябре 2025 года украинцам критически важно знать все актуальные правила. Эти требования охватывают нормы провоза валюты и наличных, детали новой системы въезда в ЕС, а также перечень необходимых документов.

Также мы рассказывали, что Болгария стала одним из самых привлекательных рынков недвижимости для иностранцев, включая украинцев, благодаря более низким ценам по сравнению с большинством стран ЕС. В то же время качество жилья в стране неуклонно растет, приближаясь к европейским стандартам.

Польша недвижимость жилье аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации