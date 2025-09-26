Польша готовит новые правила для краткосрочной аренды квартир — чего ожидать

Улица в Гданьске. Фото: Freepik

Польша готовится к значительным изменениям в сфере краткосрочной аренды жилья. Новые правила, которые разрабатывает Министерство спорта и туризма, коснутся всех, кто сдают квартиры через платформы вроде Airbnb или Booking. Эти нововведения призваны упорядочить рынок, повысить прозрачность и защитить интересы как арендодателей, так и туристов.

Краткосрочная аренда в Польше уже несколько лет стала настоящим трендом среди инвесторов в недвижимость, пишет издание InPoland. Если раньше большинство владельцев отдавала предпочтение долгосрочным контрактам, то теперь все более популярными стали посуточные или недельные варианты.

Реклама

Читайте также:

Причины роста интереса:

доходность в крупных городах значительно превышает долгосрочную аренду;

туристические потоки создают постоянный спрос;

владельцы имеют большую гибкость в ценообразовании.

Однако вместе с выгодами появились и проблемы. Гостиничный бизнес жалуется на неконкурентные условия, жители домов — на шум и нестабильность, муниципалитеты — на подорожание жилья. Государство решило ответить новыми ограничениями.

Как будет работать регистрация квартир для краткосрочной аренды

Министерство спорта и туризма предложило законопроект, который обяжет владельцев квартир, сдаваемых на сроки до 30 дней, проходить обязательную регистрацию. В специальной электронной системе владелец должен внести данные о жилье и после проверки получит уникальный идентификационный номер.

Основные правила будут выглядеть так:

номер станет обязательным для публикации объявлений;

платформы вроде Airbnb или Booking должны проверять эти данные;

объявления без регистрации будут автоматически блокироваться.

Фактически рынок переходит в режим полного контроля государства, где каждая квартира будет учтена.

Какие штрафы грозят владельцам квартир без регистрации

Законопроект предусматривает значительные финансовые санкции для тех, кто решит работать в обход новой системы. Аренда без регистрации будет рассматриваться как предпринимательская деятельность с нарушением правил.

Штрафы предусмотрены в следующих случаях:

отсутствие регистрации в базе;

размещение объявления без номера;

систематическое уклонение от налогов.

То есть нелегальная аренда станет финансово опасной, а легализация — единственным выходом.

Когда вступят в силу изменения в сфере краткосрочной аренды

По словам заместителя министра спорта и туризма Пйотра Бориса, законопроект может быть внесен на рассмотрение уже в ближайшие недели. Польша взяла на себя обязательства создать IТ-систему для учета краткосрочной аренды до 20 мая 2026 года.

Это означает, что:

у владельцев еще есть время подготовиться;

бизнес-модели придется пересмотреть;

отели получат часть туристического потока обратно.

Таким образом, новые правила станут реальностью постепенно, но отсрочка не спасет тех, кто планирует работать нелегально.

Как сообщалось, для беспрепятственного пересечения границы в октябре 2025 года украинцам критически важно знать все актуальные правила. Эти требования охватывают нормы провоза валюты и наличных, детали новой системы въезда в ЕС, а также перечень необходимых документов.

Также мы рассказывали, что Болгария стала одним из самых привлекательных рынков недвижимости для иностранцев, включая украинцев, благодаря более низким ценам по сравнению с большинством стран ЕС. В то же время качество жилья в стране неуклонно растет, приближаясь к европейским стандартам.