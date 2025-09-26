Польща готує нові правила для короткострокової оренди квартир — чого очікувати

Вулиця у Гданську. Фото: Freepik

Польща готується до значних змін у сфері короткострокової оренди житла. Нові правила, які розробляє Міністерство спорту та туризму, торкнуться всіх, хто здають квартири через платформи на кшталт Airbnb чи Booking. Ці нововведення покликані впорядкувати ринок, підвищити прозорість і захистити інтереси як орендодавців, так і туристів.

Короткострокова оренда у Польщі вже кілька років стала справжнім трендом серед інвесторів у нерухомість, пише видання InPoland. Якщо раніше більшість власників віддавала перевагу довгостроковим контрактам, то тепер дедалі популярнішими стали подобові чи тижневі варіанти.

Причини зростання інтересу:

прибутковість у великих містах значно перевищує довгострокову оренду;

туристичні потоки створюють постійний попит;

власники мають більшу гнучкість у ціноутворенні.

Проте разом із вигодами з’явилися і проблеми. Готельний бізнес скаржиться на неконкурентні умови, мешканці будинків — на шум і нестабільність, муніципалітети — на подорожчання житла. Держава вирішила відповісти новими обмеженнями.

Як працюватиме реєстрація квартир для короткострокової оренди

Міністерство спорту та туризму запропонувало законопроект, що зобов’яже власників квартир, які здаються на терміни до 30 днів, проходити обов’язкову реєстрацію. У спеціальній електронній системі власник має внести дані про житло і після перевірки отримає унікальний ідентифікаційний номер.

Основні правила виглядатимуть так:

номер стане обов’язковим для публікації оголошень;

платформи на кшталт Airbnb чи Booking повинні перевіряти ці дані;

оголошення без реєстрації автоматично блокуватимуться.

Фактично ринок переходить у режим повного контролю держави, де кожна квартира буде врахована.

Які штрафи загрожують власникам квартир без реєстрації

Законопроект передбачає значні фінансові санкції для тих, хто вирішить працювати в обхід нової системи. Оренда без реєстрації розглядатиметься як підприємницька діяльність із порушенням правил.

Штрафи передбачені у таких випадках:

відсутність реєстрації у базі;

розміщення оголошення без номера;

систематичне ухилення від податків.

Тобто нелегальна оренда стане фінансово небезпечною, а легалізація — єдиним виходом.

Коли набудуть чинності зміни у сфері короткострокової оренди

За словами заступника міністра спорту та туризму Пйотра Бориса, законопроект може бути внесений на розгляд уже найближчими тижнями. Польща взяла на себе зобов’язання створити ІТ-систему для обліку короткострокової оренди до 20 травня 2026 року.

Це означає, що:

власники ще мають час підготуватися;

бізнес-моделі доведеться переглянути;

готелі отримають частину туристичного потоку назад.

Таким чином, нові правила стануть реальністю поступово, але відтермінування не врятує тих, хто планує працювати нелегально.

