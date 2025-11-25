Видео
Видео

Уборка возле забора — за что могут оштрафовать владельцев

Дата публикации 25 ноября 2025 17:05
обновлено: 13:42
Кто должен убирать возле забора и какая ответственность владельцев за прилегающую территорию
Мужчина убирает на участке. Фото: Freepik

Вопрос чистоты возле частных участков остается актуальным для многих общин. Закон обязывает владельцев и пользователей земли следить не только за пределами своей территории, но и за той частью, которая прилегает к их забору. Это касается тротуаров, зеленых полос, кустов и газонов. Местные органы самоуправления четко прописывают правила, а за их нарушение могут накладывать штрафы.

В Законе Украины "О благоустройстве населенных пунктов" отмечено, что каждый, кто пользуется прилегающим участком благоустройства, должен поддерживать его в опрятном состоянии. Именно поэтому территория под забором не является "ничейной" — ответственность лежит на владельце или арендаторе.

Какие обязанности имеет владелец

На официальных ресурсах общин можно найти развернутые требования по уходу за такими территориями.

"Граждане обязаны содержать объекты благоустройства, находящиеся в их собственности или пользовании, а также прилегающие к ним территории", — подчеркивают в Мурованокуриловецком поселковом совете.

В регулярные обязанности входят:

  • уничтожение сорняков и борьба с карантинными растениями;
  • скашивание травы, если ее высота превышает 10 см;
  • уборка остатков растительности в день проведения работ;
  • недопущение накопления стройматериалов или мусора за пределами частного участка.

В свою очередь Лугинская громада Житомирской области также напоминает, что опрятность у ограждения - ответственность именно владельца или пользователя земли.

"Поддержание чистоты приусадебной и прилегающей территории - обязанность каждого домовладения", — говорят в ведомстве.

Штрафы за неубранную территорию

Нарушение правил благоустройства влечет за собой административные санкции. Для граждан предусмотрены штрафы от 340 до 1 360 грн. Для должностных лиц — от 850 до 1 700 грн. Это стимулирует соблюдать правила и не оставлять прилегающую территорию без присмотра.

Общины все чаще проводят проверки, ведь чистота улиц напрямую влияет на комфорт жителей и общий вид населенного пункта. Поэтому регулярный уход под забором — не только требование закона, но и проявление ответственности перед соседями и обществом.

Как сообщалось, частный земельный участок воспринимается как личная зона безопасности и отдыха, что делает вопрос установки забора и четкого определения соседских границ чрезвычайно актуальным. Больше всего споров вызывает высота забора, поскольку она непосредственно влияет на комфорт и приватность владельцев обоих участков.

Также мы рассказывали, что владельцы земельных участков в Украине имеют значительные права на их использование в соответствии с законодательством, однако эта свобода не является абсолютной. При осуществлении любых работ необходимо обязательно принимать во внимание интересы соседей, ведь игнорирование этого может привести к неизбежным конфликтам и административным взысканиям.

земля недвижимость штраф дом соседство
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
