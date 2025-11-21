Что нельзя делать на своем участке без разрешения соседей в Украине — юрист рассказал нюансы

Мужчина и женщина возле забора. Фото: Freepik

Украинское законодательство гарантирует владельцам земли широкие возможности для использования участка, однако полной свободы действий нет. Любые работы должны учитывать интересы соседей, иначе конфликты и штрафы становятся неизбежными.

Как рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк, у каждого собственника есть граница дозволенного, и ее игнорирование всегда вызывает претензии.

Ограничения на границе участка соседа

Владелец не может использовать ни одной части соседней территории без согласования. Строительство или установка элементов, выходящих за пределы кадастровой линии, могут быть оспорены.

Основные риски возникают, когда владелец:

смещает забор или ограждение на несколько сантиметров за границу;

устанавливает постройки, накладывающиеся на смежный участок;

проводит работы без определения точных границ.

"Любое отклонение от границы без согласования создает риск судебного спора", — отмечает Колзляк.

Затенение и нарушение освещения участка

Заборы и сооружения не должны существенно затенять соседские территории. Высокое ограждение может ограничивать доступ света и воздуха, что нарушает принципы добрососедства.

Типичные конструкции, вызывающие споры:

глухие заборы высотой сверх разрешенных норм;

навесы, которые бросают тень на огород соседа;

пристройки, закрывающие окна соседнего дома.

В таких случаях сосед может потребовать демонтаж или изменение параметров конструкции.

Строительство с негативным влиянием на соседей

Работы, которые ухудшают условия жизни, должны быть согласованными или выполняться с минимальными рисками для других жителей.

Нежелательными считаются:

шумные процессы в вечернее или утреннее время;

загрязнение почвы или стоков;

изменения рельефа, приводящие к подтоплению.

Если владелец планирует перепланировку или изменение использования земли, нужно оценить возможные последствия для территорий рядом.

Изменения в конструкциях, влияющих на границы

Навесы, дорожки, малые архитектурные формы могут задеть интересы соседей. Специалист советует перед установкой любой конструкции:

проверить границу по кадастровой карте;

провести устное или письменное обсуждение;

при необходимости оформить совместное соглашение.

Такие действия помогут избежать споров и лишних расходов, констатирует юрист.

Как сообщалось, с целью предотвращения конфликтов и нарушений, в Украине существуют четкие нормы, регламентирующие минимальное расстояние для посадки деревьев от забора. Для выбора безопасной локации необходимо правильно рассчитать размер будущей кроны дерева.

Также мы рассказывали, что обязательное оформление любой пристройки является требованием законодательства, поскольку необходимо официально фиксировать изменения параметров здания. Украинское законодательство предусматривает возможность осуществить это как до начала строительства, так и после его завершения, при условии, что права третьих лиц не были нарушены.