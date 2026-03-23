Украинцы могут потерять деньги при покупке квартиры в ЖК

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Покупка квартиры в новостройке в Украине в 2026 году остается инвестицией с повышенным риском. Рынок постепенно восстанавливается, но проблемы задержек, недостатка финансирования и недостроев никуда не исчезли. Поэтому, когда вы видите яркую рекламу очередного ЖК, лучше сразу выключать эмоции и смотреть на сухие факты.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала, как правильно выбрать объект строительства, если вы хотите вложить деньги в квартиру.

Читайте также:

Риски покупки квартиры в новостройке

Самая большая головная боль покупателей — это вечное ожидание ключей. Берещак отмечает, что сегодня ситуация со сроками довольно неутешительная.

"Средние задержки с вводом в эксплуатацию новых ЖК у нас сейчас достигают 18-24 месяца", — говорит эксперт.

По сути, инвестор превращается в беспроцентного кредитора, который просто ждет, пока застройщик найдет ресурсы достроить обещанное.

Проблема еще и в том, как именно девелоперы распоряжаются деньгами. Многие привыкли строить за счет новых продаж: деньги с новых объектов шли на достройку старых. Во времена кризиса эта пирамида посыпалась.

"Деньги покупателя — они не в мечте, а в риске", — метко подчеркивает Берещак.

Если у компании нет собственного финансового "плеча", объект легко может превратиться в очередной долгострой.

Как проверить застройщика перед покупкой

Не верьте отчетам в отделах продаж — лучше устройте собственное наблюдение. Если за окном теплый сезон, нормальный темп для монолита — это около 5-6% готовности в месяц. Если же вы приходите к забору раз в несколько недель и видите ту же картину — это повод серьезно задуматься.

Берещак советует не просто смотреть на наличие техники, а оценивать реальный прогресс.

"Вы должны видеть, что этажи растут, а не просто двигаются краны", — отмечает она.

Сейчас это легко проверить даже из другого города — большинство вменяемых застройщиков ведут трансляции или выкладывают подробные фотоотчеты. Понаблюдайте за объектом хотя бы два-три месяца, прежде чем нести деньги в кассу.

єОселя и рассрочка от застройщика

Есть ли какие-то маркеры надежности? Да, например, участие в госпрограмме "єОселя". Банки и государственные структуры проводят собственную проверку девелопера, поэтому это определенный "знак качества". Правда, условия там подходят не всем из-за высокого первого взноса.

В качестве альтернативы Берещак советует рассматривать длительную рассрочку от самого застройщика (на 5-7 лет). Если компания готова ждать ваши платежи так долго, это обычно означает, что у них есть запас прочности и стабильная модель финансирования, а не просто желание "закрыть дыру" вашим взносом здесь и сейчас.

Напомним, покупая квартиру в новостройке, вы можете обнаружить, что договор предлагают заключить не напрямую с застройщиком, а через посредников — фонды или физлиц. Хотя такую практику часто называют стандартной, юристы советуют быть максимально бдительными, ведь подобные схемы значительно повышают риски потерять средства.

Также мы рассказывали, что в Украине теперь запрещено проектировать новые жилые дома без современных защитных сооружений. Согласно закону, подписанному Владимиром Зеленским, наличие надежного укрытия становится обязательным условием для получения разрешения на строительство. Застройщики должны интегрировать эти меры безопасности в архитектурные планы еще на старте работ, чтобы обеспечить реальную защиту жителей.