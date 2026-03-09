Новые правила строительства в Украине — Зеленский подписал закон

Как теперь должны строить многоэтажки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Теперь каждая новая многоэтажка в Украине обязательно будет иметь собственное укрытие. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит жесткие требования к защитным сооружениям еще на этапе планирования и строительства жилья.

Теперь застройщики должны учитывать схемы защитных сооружений еще на этапе проектирования, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Что предусматривают центры и классы безопасности

Закон легализует понятие "центров безопасности". Это не просто помещения, а полноценные хабы, где под одной крышей будут базироваться спасатели, полиция и медики.

Отдельный акцент — на детях: в школах появятся "классы безопасности" (как стационарные, так и мобильные), где малышей будут учить выживанию в условиях современных угроз.

Что касается технической стороны, то арсенал защиты теперь включает:

противорадиационные сооружения;

мобильные и модульные блоки (рассчитанные на группы до 50 человек).

Главные вызовы для застройщиков

Контроль со стороны ГИАМ станет более жестким. Чтобы не "заморозить" строительство и не нарваться на огромные штрафы, компаниям придется:

Иметь идеальную документацию, подтвержденную экспертизами. Четко интегрировать объекты безопасности в генпланы застройки. Обеспечивать безбарьерный доступ к хранилищам в ЖК и садиках.

Кроме того, государство переводит учет аварийных служб в "цифру", что должно убрать лишнюю бюрократию и устаревшие нормы, которые только мешали реальной защите людей.

Кабмин имеет ровно полгода, чтобы привести нормативные акты в соответствие с новым законом.

Что еще стоит знать украинцам

Инвестиции в возводимую недвижимость до сих пор считаются одной из самых опасных финансовых операций, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

"Покупка жилья на первичном рынке всегда сопровождается определенными рисками, которые не стоит игнорировать", — подчеркнула она.

Среди ключевых угроз эксперт выделяет отсутствие разрешений, судебные тяжбы за землю и финансовую слабость девелопера. Часто покупатели гонятся за привлекательным ценником, забывая о тщательной проверке документов, что в итоге приводит к замораживанию строительства.

"Таким образом можно избежать потери десятков, а то и сотен тысяч долларов, если вовремя обратиться за помощью к специалистам", — предупредила Куць.

Самостоятельно разобраться в юридических тонкостях градостроительных норм бывает крайне сложно, поэтому привлечение опытного специалистов является вполне оправданным шагом. Только такой подход гарантирует, что желанное жилье не превратится в многолетний долгострой.

Как сообщалось, Украина активно обновляет строительные стандарты, чтобы адаптировать городскую инфраструктуру к потребностям людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения. После тщательного аудита 33 нормативных документов основные изменения внесут в требования по проектированию жилых домов и общественных сооружений.

Также мы рассказывали, что даже в сложных условиях войны, оттока людей и дефицита средств, первичный рынок недвижимости Украины в 2025 году показал удивительную устойчивость. Застройщики не просто удержали позиции, но и возобновили запуск новых проектов, адаптируясь к вызовам современности.