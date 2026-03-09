Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Новые требования для застройщиков — какие изменения ждут отрасли

Новые требования для застройщиков — какие изменения ждут отрасли

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:31
Новые правила строительства в Украине — Зеленский подписал закон
Как теперь должны строить многоэтажки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Теперь каждая новая многоэтажка в Украине обязательно будет иметь собственное укрытие. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит жесткие требования к защитным сооружениям еще на этапе планирования и строительства жилья.

Теперь застройщики должны учитывать схемы защитных сооружений еще на этапе проектирования, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривают центры и классы безопасности

Закон легализует понятие "центров безопасности". Это не просто помещения, а полноценные хабы, где под одной крышей будут базироваться спасатели, полиция и медики.

Отдельный акцент — на детях: в школах появятся "классы безопасности" (как стационарные, так и мобильные), где малышей будут учить выживанию в условиях современных угроз.

Что касается технической стороны, то арсенал защиты теперь включает:

  • противорадиационные сооружения;
  • мобильные и модульные блоки (рассчитанные на группы до 50 человек).

Главные вызовы для застройщиков

Контроль со стороны ГИАМ станет более жестким. Чтобы не "заморозить" строительство и не нарваться на огромные штрафы, компаниям придется:

  1. Иметь идеальную документацию, подтвержденную экспертизами.
  2. Четко интегрировать объекты безопасности в генпланы застройки.
  3. Обеспечивать безбарьерный доступ к хранилищам в ЖК и садиках.

Кроме того, государство переводит учет аварийных служб в "цифру", что должно убрать лишнюю бюрократию и устаревшие нормы, которые только мешали реальной защите людей.

Кабмин имеет ровно полгода, чтобы привести нормативные акты в соответствие с новым законом.

Что еще стоит знать украинцам

Инвестиции в возводимую недвижимость до сих пор считаются одной из самых опасных финансовых операций, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

"Покупка жилья на первичном рынке всегда сопровождается определенными рисками, которые не стоит игнорировать", — подчеркнула она.

Среди ключевых угроз эксперт выделяет отсутствие разрешений, судебные тяжбы за землю и финансовую слабость девелопера. Часто покупатели гонятся за привлекательным ценником, забывая о тщательной проверке документов, что в итоге приводит к замораживанию строительства.

"Таким образом можно избежать потери десятков, а то и сотен тысяч долларов, если вовремя обратиться за помощью к специалистам", — предупредила Куць.

Самостоятельно разобраться в юридических тонкостях градостроительных норм бывает крайне сложно, поэтому привлечение опытного специалистов является вполне оправданным шагом. Только такой подход гарантирует, что желанное жилье не превратится в многолетний долгострой.

Как сообщалось, Украина активно обновляет строительные стандарты, чтобы адаптировать городскую инфраструктуру к потребностям людей с инвалидностью и маломобильных слоев населения. После тщательного аудита 33 нормативных документов основные изменения внесут в требования по проектированию жилых домов и общественных сооружений.

Также мы рассказывали, что даже в сложных условиях войны, оттока людей и дефицита средств, первичный рынок недвижимости Украины в 2025 году показал удивительную устойчивость. Застройщики не просто удержали позиции, но и возобновили запуск новых проектов, адаптируясь к вызовам современности.

закон застройка строительство застройщики укрытия
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации