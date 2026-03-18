Как покупатели теряют квартиры из-за договоров с "фирмами-прокладками"

Новостройка в Голосеевском районе Киева.

На первичном рынке жилья инвесторам нередко предлагают подписывать договоры не с застройщиком, а с различными посредниками. Это могут быть кооперативы, фонды, частные компании или даже физические лица. Такие схемы часто подают как стандартную практику. Однако юристы предупреждают, что именно здесь скрыты серьезные риски для покупателей.

Подобные договоры могут создать серьезные проблемы, когда дело доходит до оформления права собственности на квартиру, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката по недвижимости Игоря Бузовского.

"Очень часто при покупке квартир в новостройках инвесторам предлагают подписывать договоры с кооперативами, фондами, частными лицами", — объясняет юрист.

Почему договоры с "прокладками" опасны

По словам Бузовского, ключевая проблема заключается в том, что компании-посредники нередко не имеют официального отношения к строительству.

"Общей чертой всех тех лиц было то, что они, как правило, не имели никакого официального отношения к строительству", — подчеркнул адвокат.

Логика закона жесткая: владельцем построенного жилья становится заказчик строительства (тот, у кого земля) или генподрядчик. Если вы подписали бумажку с посредником, который просто "проходил мимо", возникает правовая пропасть. Деньги вы отдали, а оснований требовать квартиру — ноль.

Судебные решения в отношении инвесторов новостроек

Проблема уже активно проявляется в судебной практике. По словам адвоката, один из судов в Одессе сейчас рассматривает большое количество дел по скандальному жилому комплексу.

Инвесторам предложили доплатить за квадратные метры, чтобы получить квартиры. Часть людей согласилась, но многие решили отстаивать свои права в суде.

Однако первые решения оказались неутешительными.

"И вот полетели первые судебные ласточки — в иске отказать полностью", -— сообщил юрист.

Причина проста: деньги были уплачены компании, которая не была ни заказчиком строительства, ни генеральным подрядчиком.

Поэтому, прежде чем нести чемодан с деньгами в отдел продаж, снимите розовые очки. Проверьте, фигурирует ли в договоре именно заказчик строительства, а не очередная "прокладка". Потому что даже чеки о полной оплате не спасут вас от многолетних судов, если юридически вы купили "воздух" у постороннего лица.

"Если вы являетесь инвестором и ваши дома еще строятся, то проверьте, с кем вы заключали договор", — советует Бузовский.

Потому что потом может быть поздно.

Как сообщалось, в марте 2026 года украинский рынок новостроек демонстрирует существенный ценовой контраст между регионами. Хотя стоимость квадратного метра уверенно ползет вверх почти везде, динамика подорожания остается неравномерной. Самые высокие ценники традиционно удерживают столичные девелоперы и застройщики в западных областях страны.

Также мы рассказывали, что отныне в Украине строительство новых многоэтажек невозможно без обустройства современных укрытий. Президент подписал закон, обязывающий девелоперов интегрировать защитные сооружения непосредственно в проектную документацию еще до начала работ.

Часто задаваемые вопросы

Как проверить сдан ли дом в эксплуатацию?

Самое простое — заглянуть в Реестр строительной деятельности на портале "Дія". Там должен быть номер сертификата соответствия или декларации о готовности. Также проверьте наличие почтового адреса и техпаспорта. Если застройщик избегает показа этих бумаг, лучше не рисковать с покупкой.

Как безопасно купить квартиру в новостройке?

Сначала проверьте репутацию застройщика и разрешительные документы на землю. Лучше выбирать готовые объекты или дома на финальных этапах.

Полная оплата дает максимальную скидку, но рассрочка от девелопера позволяет разбить сумму без банковских переплат. Обязательно вычитывайте договор вместе с юристом перед подписанием.