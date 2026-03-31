Инвестиции в недвижимость в Украине: 3 самых выгодных варианта в 2026 году

Рынок недвижимости в Украине в 2026 году меняется быстрее, чем ожидали инвесторы. Старые подходы уже не работают, а спрос смещается в сторону более гибких и ликвидных форматов. На этом фоне растет интерес к альтернативным вариантам, которые ранее воспринимались как нишевые.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE посоветовала внимательнее смотреть не только на тип объекта, но и на его функциональность и потенциал аренды.

Куда инвестировать в недвижимость

По ее словам, выбор сегодня значительно шире, чем кажется на первый взгляд.

"На самом деле, у нас есть немалый выбор, куда инвестировать. Это не только жилая недвижимость", — отмечает Берещак.

Речь идет не только о классических квартирах, но и о новых форматах, которые дают стабильный доход и быстрее окупаются.

Апарт-отели

Одним из популярных направлений остаются апарт-отели — это тип размещения, который сочетает комфорт квартиры (апартаментов) с сервисом отеля. Они могут приносить регулярный доход, но имеют важные нюансы.

"Единственный нюанс — вопрос, кто там управляющая компания, как она просчитала заполненность", — подчеркивает эксперт.

Отдельную осторожность она советует проявлять к перенасыщенным локациям, в частности курортным, где предложение уже опережает спрос.

Коммерческая недвижимость

Все чаще специалисты смотрят в сторону коммерческих площадей на первых этажах новых комплексов.

"Это более перспективная история. Она немножко дороже по цене квадрата, чем квартира, но и сдать ее будет легче", — объясняет Виктория.

Здесь работает простая математика: бизнес готов платить за проходное место, витрины и качественные коммуникации, что делает такой актив значительно более устойчивым к рыночным колебаниям.

Какую площадь покупать для инвестиций

Подход к метражу также изменился — большие объекты потеряли актуальность.

"Мы не руководствуемся логикой довоенного периода... Мы ищем хорошие середнячки 60-90 квадратов", — отмечает Берещак.

Такие площади легче продать или сдать в аренду, что напрямую влияет на ликвидность инвестиции.

Флиппинг и "инстаграмная" аренда

Жилая недвижимость остается актуальной, но с новыми подходами. Популярность набирают посуточная аренда и флиппинг (покупка под ремонт с последующей перепродажей).

"Мы сделаем классный дизайнерский ремонт... и эта квартира будет инстаграмной", — говорит эксперт.

По ее словам, правильно оформленная однокомнатная квартира может сдаваться за 20-22 тыс. грн, и спрос на такие варианты стабилен.

Частые вопросы

Что проверяет нотариус при покупке квартиры?

Нотариус обязательно устанавливает личности сторон, их дееспособность и наличие согласия супругов. По недвижимости — проверяет право собственности, отсутствие арестов, запретов или ипотек через государственные реестры. Также специалист контролирует источники происхождения средств покупателя (финмониторинг) и подтверждает отсутствие долгов по налогам или обременений в отношении владельца.

Когда договор купли-продажи квартиры считается недействительным?

Договор купли-продажи становится ничтожным, если он нарушает закон или заключен без надлежащего нотариального удостоверения. Основными основаниями являются отсутствие согласия одного из супругов, сокрытие дефектов или недееспособность сторон.

Также суды часто отменяют сделки из-за нарушения прав несовершеннолетних или отсутствия обязательных технических документов на жилье. Заключенная под давлением сделка считается оспариваемой.