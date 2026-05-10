Единое жилье: когда за долги могут забрать квартиру в Украине в 2026 году

Вопрос долгов и принудительного взыскания имущества волнует многих украинцев, особенно во время войны и экономической нестабильности. Люди часто боятся, что из-за кредита, коммунальных долгов или судебного решения могут остаться без квартиры. В то же время закон устанавливает четкие ограничения для исполнительной службы.

В большинстве случаев единственное жилье должника остается под защитой, но существуют исключения, о которых важно знать, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

При какой сумме долга заберут квартиру

В 2026 году конфискация единственного жилья возможна только при значительной сумме долга. После изменений в законодательстве порог повысили с 20 до 50 минимальных зарплат (432 350 грн). Это означает, что за небольшие долги квартиру или дом принудительно продать не могут.

Чаще всего риск возникает в случаях больших кредитных задолженностей, ипотеки или невыполнения решения суда в течение длительного времени. При этом исполнитель сначала ищет другие источники взыскания - средства на счетах, автомобили или другое имущество.

Могут ли выселить из жилья во время военного положения

Сейчас действуют особые правила, которые делают процесс конфискации почти невозможным для большинства граждан. Мораторий защищает ипотечное жилье, а для жителей зон боевых действий и оккупированных территорий предусмотрены еще более лояльные условия — снятие арестов за коммунальные долги.

Отдельную защиту имеют военнослужащие: их единственную недвижимость запрещено трогать в течение всей службы и еще целый год после демобилизации.

Какое имущество не могут забрать

Закон прямо запрещает изымать вещи, необходимые для нормальной жизни человека. Под защитой остаются одежда, лекарства, постель, базовая мебель, холодильник, плита и другие необходимые бытовые вещи.

Также не могут конфисковать инструменты, которые являются единственным источником заработка.

Благодаря цифровизации банки и исполнительная служба быстрее обмениваются информацией через автоматизированную систему. Если долг полностью погашен, арест со счетов теперь могут снять значительно оперативнее.

Как сообщали Новини.LIVE, наложение ареста на жилье или землю остается действенным методом блокировки активов из-за судебных исков или непогашенных задолженностей. Хотя юридически имущество остается в распоряжении хозяина, он фактически теряет контроль над объектом, поскольку любые сделки по продаже, дарению или залогу становятся юридически невозможными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что увидев в выписке из госреестра отметку об обременении, владельцы жилья обычно готовятся к худшему, опасаясь мгновенной потери имущества. Однако такая запись не является приговором, а лишь сигналом о необходимости срочно разобраться в юридических деталях, чтобы вовремя снять ограничения и вернуть себе полный контроль над квартирой.