Єдине житло: коли за борги можуть забрати квартиру в Україні у 2026 році

Питання боргів і примусового стягнення майна хвилює багатьох українців, особливо під час війни та економічної нестабільності. Люди часто бояться, що через кредит, комунальні борги чи судове рішення можуть залишитися без квартири. Водночас закон встановлює чіткі обмеження для виконавчої служби.

У більшості випадків єдине житло боржника залишається під захистом, але існують винятки, про які важливо знати, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції.

За якої суми боргу заберуть квартиру

У 2026 році конфіскація єдиного житла можлива лише за значної суми боргу. Після змін у законодавстві поріг підвищили з 20 до 50 мінімальних зарплат (432 350 грн). Це означає, що за невеликі борги квартиру чи будинок примусово продати не можуть.

Найчастіше ризик виникає у випадках великих кредитних заборгованостей, іпотеки або невиконання рішення суду протягом тривалого часу. При цьому виконавець спочатку шукає інші джерела стягнення — кошти на рахунках, автомобілі чи інше майно.

Чи можуть виселити з житла під час воєнного стану

Зараз діють особливі правила, які роблять процес конфіскації майже неможливим для більшості громадян. Мораторій захищає іпотечне житло, а для мешканців зон бойових дій та окупованих територій передбачені ще лояльніші умови — зняття арештів за комунальні борги.

Окремий захист мають військовослужбовці: їхню єдину нерухомість заборонено чіпати протягом усієї служби та ще цілий рік після демобілізації.

Яке майно не можуть забрати

Закон прямо забороняє вилучати речі, необхідні для нормального життя людини. Під захистом залишаються одяг, ліки, постіль, базові меблі, холодильник, плита та інші необхідні побутові речі.

Також не можуть конфіскувати інструменти, які є єдиним джерелом заробітку.

Завдяки цифровізації банки та виконавча служба швидше обмінюються інформацією через автоматизовану систему. Якщо борг повністю погашений, арешт із рахунків тепер можуть зняти значно оперативніше.

Як повідомляли Новини.LIVE, накладення арешту на житло чи землю залишається дієвим методом блокування активів через судові позови або непогашені заборгованості. Хоча юридично майно залишається у розпорядженні господаря, він фактично втрачає контроль над об’єктом, оскільки будь-які угоди щодо продажу, дарування чи застави стають юридично неможливими.

Також Новини.LIVE розповідали, що побачивши у витягу з держреєстру позначку про обтяження, власники житла зазвичай готуються до найгіршого, побоюючись миттєвої втрати майна. Проте такий запис не є вироком, а лише сигналом про необхідність терміново розібратися в юридичних деталях, аби вчасно зняти обмеження та повернути собі повний контроль над квартирою.