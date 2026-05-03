Арест на квартиру в Украине: как проверить обременение и снять запрет

Арест недвижимости остается распространенным ограничением в 2026 году, особенно на фоне судебных споров и долгов. Формально владелец не теряет право собственности, но его возможности резко сужаются. Продать, подарить или даже оформить ипотеку становится невозможно.

Именно поэтому вопрос проверки жилья перед сделками приобрел критическое значение, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Почему накладывают арест на квартиру

Чаще всего блокировка имущества происходит из-за судебных споров или невыполненных финансовых обязательств. Это может быть как взыскание долга, так и обеспечение иска, чтобы владелец не смог быстро продать недвижимость до вынесения приговора.

"Чаще всего основанием является судебное решение. Например, арест могут наложить во время рассмотрения дела или при наличии долгов", — отмечает Симутин.

Наличие записи в реестре фактически "замораживает" имущество: вы не сможете его подарить, передать в наследство или продать.

Как проверить арест на недвижимость

Каждый украинец может самостоятельно выяснить статус своего жилья. Самый простой путь — получить информационную справку из Государственного реестра вещных прав. Это можно сделать через нотариуса, ЦПАУ или государственные онлайн-сервисы.

"Узнать, есть ли арест или другие обременения, можно, получив информационную справку. Проверить это можно самостоятельно через Единый государственный реестр судебных решений", — советует Симутин.

Как снять арест с квартиры через суд

Процедура очистки истории имущества начинается с получения официального документа, который отменяет запрет. Просто знать о решении суда мало — оно должно вступить в законную силу и быть правильно внесенным в базу данных.

Для снятия ограничений необходимо подготовить пакет документов: паспорт, код, квитанцию об уплате админсбора и само решение суда. С этим набором нужно обратиться к государственному регистратору.

Симутин отмечает, что ограничение прекращает действие только тогда, когда судебное решение становится окончательным, а изменения зафиксированы в официальном реестре. Пока запись существует, владелец остается ограниченным в своих правах.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие ключей и договора на руках в 2026 году еще не делает вас полноправным владельцем жилья, поскольку цифровая система четко разграничила физическое проживание и официальную регистрацию в реестрах. Вы можете годами обустраивать быт в стенах квартиры, однако без надлежащего юридического оформления государство и в дальнейшем будет считать вас посторонним лицом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине приобретение недвижимости фактически невозможно без тщательной проверки источников доходов банками и нотариусами, что часто приводит к неожиданным блокировкам счетов. Однако избежать бюрократических ловушек вполне реально, если изменить подход и сделать ставку на грамотную подготовку документов вместо поиска сомнительных лазеек.