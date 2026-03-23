Главная Рынок недвижимости Украинцы в Польше теряют деньги из-за путаницы между czynsz и коммуналкой

Украинцы в Польше теряют деньги из-за путаницы между czynsz и коммуналкой

Дата публикации 23 марта 2026 20:08
Краков в марте. Фото: getyourguide.com

Когда впервые ищешь квартиру в Варшаве или Кракове, цены в объявлениях кажутся вполне адекватными. Но есть нюанс, на котором "горят" почти все новички — это тот самый загадочный czynsz (чинш). Если не разобраться в нем сразу, ваша аренда в конце месяца может внезапно вырасти на 500-900 злотых.

В польских реалиях czynsz может означать разные вещи в зависимости от контекста, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Alliance Realty. Это деньги на содержание самого дома. Их забирает не владелец квартиры, а кооператив (spółdzielnia) или администрация.

Читайте также:

В этот платеж обычно "зашито" все то, о чем украинцы не всегда задумываемся:

  • уборка подъездов (да, за это надо платить);
  • вывоз мусора (в Польше это отдельная и недешевая статья расходов);
  • налог на землю и обслуживание лифта;
  • ремонтный фонд (fundusz remontowy) - это когда вы скидываетесь на то, чтобы через 5 лет ваш дом покрасили или поменяли трубы.

Иногда в чинш включают воду и отопление "авансом" (zaliczka). Это значит, что вы платите фиксированную сумму ежемесячно, а раз в полгода приходит перерасчет. Если перелили — придется доплачивать солидную сумму.

Чем отличается czynsz от коммуналки

Главная разница — в способе начисления. Czynsz обычно фиксированный и зависит от площади жилья и политики кооператива.

Коммунальные услуги — это переменные расходы по счетчикам. К ним относятся:

  • электроэнергия в квартире;
  • газ;
  • вода по фактическому потреблению;
  • иногда отопление, если оно индивидуальное.

Фактически коммуналка — это то, что вы реально используете, а czynsz — плата за существование дома как системы.

Как читать объявления, чтобы не переплатить

Владельцы хитрят. Кто-то пишет полную сумму, а кто-то — только "голую" стоимость аренды (odstępne), чтобы объявление выглядело привлекательнее.

Всегда спрашивайте прямо: "Ile wynosi czynsz administracyjny?" (Сколько составляет административный чинш?).

Бывает три варианта:

  1. Аренда + Czynsz + счетчики: Самая частая схема.
  2. Все включено. Редкость, обычно в маленьких кавалерках.
  3. Только аренда. Если видите низкую цену, готовьтесь, что к ней добавят еще 600-800 злотых чинша.

Обязательно смотрите, есть ли в квартире газ. Если отопление газовое (через двухконтурный котел), то зимой ваши счета могут стать "космическими", даже если чинш небольшой.

Как сообщалось, жизнь в польской многоэтажке — это прежде всего о дисциплине, а не о соседских компромиссах. Если в Украине мы привыкли договариваться между собой, то в Польше любое нарушение спокойствия обычно ведет к прямому обращению в жилищный кооператив или администрацию.

Также мы рассказывали, что покупка недвижимости в Польше для многих украинцев является надежным способом сохранить капитал, хотя выбор конкретного города критически влияет на окупаемость вложений. Поскольку стоимость квадратного метра в разных регионах существенно отличается, важно тщательно анализировать локальные рынки перед сделкой.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
