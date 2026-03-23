Украинцы в Польше теряют деньги из-за путаницы между czynsz и коммуналкой

Краков в марте.

Когда впервые ищешь квартиру в Варшаве или Кракове, цены в объявлениях кажутся вполне адекватными. Но есть нюанс, на котором "горят" почти все новички — это тот самый загадочный czynsz (чинш). Если не разобраться в нем сразу, ваша аренда в конце месяца может внезапно вырасти на 500-900 злотых.

В польских реалиях czynsz может означать разные вещи в зависимости от контекста, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Alliance Realty. Это деньги на содержание самого дома. Их забирает не владелец квартиры, а кооператив (spółdzielnia) или администрация.

В этот платеж обычно "зашито" все то, о чем украинцы не всегда задумываемся:

уборка подъездов (да, за это надо платить);

вывоз мусора (в Польше это отдельная и недешевая статья расходов);

налог на землю и обслуживание лифта;

ремонтный фонд (fundusz remontowy) - это когда вы скидываетесь на то, чтобы через 5 лет ваш дом покрасили или поменяли трубы.

Иногда в чинш включают воду и отопление "авансом" (zaliczka). Это значит, что вы платите фиксированную сумму ежемесячно, а раз в полгода приходит перерасчет. Если перелили — придется доплачивать солидную сумму.

Чем отличается czynsz от коммуналки

Главная разница — в способе начисления. Czynsz обычно фиксированный и зависит от площади жилья и политики кооператива.

Коммунальные услуги — это переменные расходы по счетчикам. К ним относятся:

электроэнергия в квартире;

газ;

вода по фактическому потреблению;

иногда отопление, если оно индивидуальное.

Фактически коммуналка — это то, что вы реально используете, а czynsz — плата за существование дома как системы.

Как читать объявления, чтобы не переплатить

Владельцы хитрят. Кто-то пишет полную сумму, а кто-то — только "голую" стоимость аренды (odstępne), чтобы объявление выглядело привлекательнее.

Всегда спрашивайте прямо: "Ile wynosi czynsz administracyjny?" (Сколько составляет административный чинш?).

Бывает три варианта:

Аренда + Czynsz + счетчики: Самая частая схема. Все включено. Редкость, обычно в маленьких кавалерках. Только аренда. Если видите низкую цену, готовьтесь, что к ней добавят еще 600-800 злотых чинша.

Обязательно смотрите, есть ли в квартире газ. Если отопление газовое (через двухконтурный котел), то зимой ваши счета могут стать "космическими", даже если чинш небольшой.

