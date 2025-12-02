Покупка жилья в Польше — в каких городах лучше приобрести недвижимость

Дома во Вроцлаве. Фото: Freepik

Для многих украинцев собственная квартира или дом в Польше становится не только вопросом комфорта, но и долгосрочной инвестицией. Рынок динамичен, а выбор города определяет не только цену, но и потенциал будущего роста стоимости.

Цены на жилье постоянно колеблются, а разница между регионами может быть существенной, рассказала эксперт по польской недвижимости Евгения Кубова в интервью порталу "Нерухомі".

Цены на жилье в Польше

Средняя стоимость квадратного метра в Варшаве сейчас составляет примерно 3 950-4 200 евро, а в центре — от 4 650 евро.

В Кракове, Вроцлаве и Гданьске средние цены держатся в пределах 2 790-3 490 евро.

В Лодзи, Катовице и Люблине они ниже, хотя все зависит от состояния здания и инфраструктуры.

Где в Польше лучше покупать жилье для проживания

Эксперт отмечает, что нет одного правильного ответа — "все зависит от вашей цели".

Для тех, кто планирует жить и работать в Польше, перспективными остаются крупные города:

Варшава как крупнейший рынок труда;

Краков как образовательный и культурный центр;

Вроцлав и Гданьск с активной экономикой и стабильной занятостью.

Такие города предлагают широкий выбор медицинских и учебных заведений, развитый транспорт и самую высокую ликвидность жилья. В столице легче продать квартиру или сдать ее в аренду, что формирует ее инвестиционное преимущество.

Жилье в Польше для инвестиций

Для арендного бизнеса наибольший потенциал имеют туристические города. Краков, Гданьск и Сопот обеспечивают стабильный спрос на посуточную аренду благодаря сезонному потоку туристов.

Частично к этой категории относится и Вроцлав. Варшава также приносит высокую прибыль, хотя ее арендаторы — преимущественно бизнес-туристы и участники конференций.

Ориентиром для инвестора могут быть такие городские параметры:

устойчивость туристического потока;

спрос на краткосрочную аренду;

планы развития инфраструктуры;

возможность быстрой перепродажи.

Где в Польше лучше покупать жилье в пригороде

Разница между ценами в столице и окрестных районах достигает 20-40%. Такие локации, как Марки, Зомбки, Пястув или Прушкув, предлагают больше площади за меньшие деньги. Для семей это часто выигрышный вариант: больше пространства, зеленые зоны и тишина.

Молодым людям, наоборот, удобнее иметь компактную квартиру ближе к метро и центру.

"Чисто выстроенная логистика — ключевой вопрос, если вы планируете жить в пригороде", — отмечает Кубова.

Какие неожиданности могут ждать при покупке жилья в Польше

При выборе вторичного рынка стоит учесть возможные технические и финансовые риски:

скрытые дефекты, устаревшая электрика или вентиляция;

дополнительные платежи в сообщество и ремонтный фонд;

расходы на нотариуса и переводчика;

юридические нюансы с совладельцами или прописанными лицами.

Чтобы избежать проблем, необходимо проводить полную техническую и юридическую проверку объекта и считать полную финансовую модель, а не только цену метра.

Что нужно украинцам для покупки жилья в Польше

По словам эксперта, базовый набор документов без ипотеки включает: паспорт, подтверждение происхождения средств и банковский счет.

Для ипотеки необходимо иметь стабильный доход в Польше, официальный контракт и легальный статус проживания.

Как сообщалось, власти Польши усилили контроль за краткосрочной арендой жилья, стремясь упорядочить туристический сектор. Поэтому сдача обычных квартир через платформы типа Airbnb может быть приравнена к ведению полноценного гостиничного бизнеса.

Также мы рассказывали, что ночевка на даче в Польше требует внимательного изучения местных законов, поскольку эти страны имеют свои уникальные правила и ограничения. Как владельцам, так и туристам необходимо учитывать нюансы, касающиеся разрешенной продолжительности пребывания и установленных условий проживания.