Українці у Польщі втрачають гроші через плутанину між czynsz і комуналкою
Коли вперше шукаєш квартиру у Варшаві чи Кракові, ціни в оголошеннях здаються цілком адекватними. Але є нюанс, на якому "горять" майже всі новачки — це той самий загадковий czynsz (чинш). Якщо не розібратися в ньому одразу, ваша оренда в кінці місяця може раптово вирости на 500-900 злотих.
У польських реаліях czynsz може означати різні речі залежно від контексту, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Alliance Realty. Це гроші на утримання самого будинку. Їх забирає не власник квартири, а кооператив (spółdzielnia) або адміністрація.
У цей платіж зазвичай "зашито" все те, про що українці не завжди замислюємося:
- прибирання під’їздів (так, за це треба платити);
- вивіз сміття (у Польщі це окрема і недешева стаття витрат);
- податок на землю та обслуговування ліфта;
- ремонтний фонд (fundusz remontowy) — це коли ви скидаєтеся на те, щоб через 5 років ваш будинок пофарбували або поміняли труби.
Іноді в чинш включають воду та опалення "авансом" (zaliczka). Це означає, що ви платите фіксовану суму щомісяця, а раз на пів року приходить перерахунок. Якщо перелили — доведеться доплачувати солідну суму.
Чим відрізняється czynsz від комуналки
Головна різниця — у способі нарахування. Czynsz зазвичай фіксований і залежить від площі житла та політики кооперативу.
Комунальні послуги — це змінні витрати за лічильниками. До них відносяться:
- електроенергія в квартирі;
- газ;
- вода за фактичним споживанням;
- іноді опалення, якщо воно індивідуальне.
Фактично комуналка — це те, що ви реально використовуєте, а czynsz — плата за існування будинку як системи.
Як читати оголошення, щоб не переплатити
Власники хитрують. Хтось пише повну суму, а хтось — лише "голу" вартість оренди (odstępne), щоб оголошення виглядало привабливіше.
Завжди питайте в лоб: "Ile wynosi czynsz administracyjny?" (Скільки складає адміністративний чинш?).
Буває три варіанти:
- Оренда + Czynsz + лічильники: Найчастіша схема.
- Все включено. Рідкість, зазвичай у маленьких кавалерках.
- Тільки оренда. Якщо бачите низьку ціну, готуйтеся, що до неї додадуть ще 600-800 злотих чиншу.
Обов’язково дивіться, чи є в квартирі газ. Якщо опалення газове (через двоконтурний котел), то взимку ваші рахунки можуть стати "космічними", навіть якщо чинш невеликий.
Читайте Новини.LIVE!