Головна Ринок нерухомості Українці у Польщі втрачають гроші через плутанину між czynsz і комуналкою

Українці у Польщі втрачають гроші через плутанину між czynsz і комуналкою

Дата публікації: 23 березня 2026 20:08
Краков в марте. Фото: getyourguide.com

Коли вперше шукаєш квартиру у Варшаві чи Кракові, ціни в оголошеннях здаються цілком адекватними. Але є нюанс, на якому "горять" майже всі новачки — це той самий загадковий czynsz (чинш). Якщо не розібратися в ньому одразу, ваша оренда в кінці місяця може раптово вирости на 500-900 злотих.

У польських реаліях czynsz може означати різні речі залежно від контексту, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Alliance Realty. Це гроші на утримання самого будинку. Їх забирає не власник квартири, а кооператив (spółdzielnia) або адміністрація.

У цей платіж зазвичай "зашито" все те, про що українці не завжди замислюємося:

  • прибирання під’їздів (так, за це треба платити);
  • вивіз сміття (у Польщі це окрема і недешева стаття витрат);
  • податок на землю та обслуговування ліфта;
  • ремонтний фонд (fundusz remontowy) — це коли ви скидаєтеся на те, щоб через 5 років ваш будинок пофарбували або поміняли труби.

Іноді в чинш включають воду та опалення "авансом" (zaliczka). Це означає, що ви платите фіксовану суму щомісяця, а раз на пів року приходить перерахунок. Якщо перелили — доведеться доплачувати солідну суму.

Чим відрізняється czynsz від комуналки

Головна різниця — у способі нарахування. Czynsz зазвичай фіксований і залежить від площі житла та політики кооперативу.

Комунальні послуги — це змінні витрати за лічильниками. До них відносяться:

  • електроенергія в квартирі;
  • газ;
  • вода за фактичним споживанням;
  • іноді опалення, якщо воно індивідуальне.

Фактично комуналка — це те, що ви реально використовуєте, а czynsz — плата за існування будинку як системи.

Як читати оголошення, щоб не переплатити

Власники хитрують. Хтось пише повну суму, а хтось — лише "голу" вартість оренди (odstępne), щоб оголошення виглядало привабливіше.

Завжди питайте в лоб: "Ile wynosi czynsz administracyjny?" (Скільки складає адміністративний чинш?).

Буває три варіанти:

  1. Оренда + Czynsz + лічильники: Найчастіша схема.
  2. Все включено. Рідкість, зазвичай у маленьких кавалерках.
  3. Тільки оренда. Якщо бачите низьку ціну, готуйтеся, що до неї додадуть ще 600-800 злотих чиншу.

Обов’язково дивіться, чи є в квартирі газ. Якщо опалення газове (через двоконтурний котел), то взимку ваші рахунки можуть стати "космічними", навіть якщо чинш невеликий.

Як повідомлялось, життя в польській багатоповерхівці — це насамперед про дисципліну, а не про сусідські компроміси. Якщо в Україні ми звикли домовлятися між собою, то в Польщі будь-яке порушення спокою зазвичай веде до прямого звернення в житловий кооператив чи адміністрацію.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості в Польщі для багатьох українців є надійним способом зберегти капітал, хоча вибір конкретного міста критично впливає на окупність вкладень. Оскільки вартість квадратного метра в різних регіонах суттєво різниться, важливо ретельно аналізувати локальні ринки перед угодою.

комунальні послуги Польща оренда
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
