Мошенники на рынке земли в Украине — как работают схемы и что делать

Рынок купли-продажи сельскохозяйственных земель, который открылся более четырех лет назад, оказался не только шагом к экономической свободе, но и площадкой для новых афер. Несмотря на расширение лимитов владения и государственный контроль, количество случаев мошенничества продолжает увеличиваться.

Как объясняет юрист Олег Рожков, используются и старые, и новые методы, но главная цель аферистов — обобрать любого: покупателя, продавца или наследника.

Регионы риска на земельном рынке

По словам Рожкова, территорию Украины условно можно поделить на три зоны риска:

зону высокой инвестиционной привлекательности,

зону сложных земельных правоотношений,

зону правовой неопределенности.

Каждая имеет свои особенности, но общим остается одно - высокий уровень мошеннических схем.

Как мошенники действуют в самых плодородных регионах

К зонам с высокой инвестиционной привлекательностью относятся области с самыми плодородными черноземами. Там земля — это капитал, который быстро продается и дорого стоит. Именно такие участки становятся главной целью злоумышленников.

"В этих регионах фиксируются типичные противоправные действия — от манипуляций с преимущественным правом арендатора до подделки документов от имени собственников, даже умерших", — говорит юрист.

Распространены и фиктивные договоры дарения или пожизненного содержания, которые используют для незаконной перерегистрации прав собственности. Часто жертвы узнают о потере земли только тогда, когда ее уже перепродали несколько раз.

Почему сложные земельные отношения привлекают мошенников

В регионах, где землевладение мелкое, а документы еще с 90-х годов, ситуация не лучше. Неопределенные границы участков и устаревшие кадастровые данные создают идеальные условия для подделок и судебных споров.

"Здесь часто фигурируют фальшивые завещания, изменения границ смежных наделов или захват самозалесенных земель", — объясняет Рожков.

Судебные процессы тянутся годами, а пока собственник доказывает свое право, его землю уже могут использовать другие.

Самая опасная зона правовой неопределенности

Худшая ситуация — в регионах, пострадавших от боевых действий или оккупации. Уничтоженные архивы, утраченная кадастровая информация, отсутствие правоустанавливающих документов — все это открывает новые возможности для мошенничества.

"Многие владельцы — внутренне перемещенные лица. Их документы могли быть уничтожены или утеряны. Для мошенников это идеальная ситуация. Используются утраченные бумаги, незаконная перерегистрация в оккупационных реестрах и другие схемы", — отмечает юрист.

Такие аферы трудно отследить, ведь в некоторых случаях земельные данные исчезают даже из государственных баз.

Как защитить свое право собственности на землю

Юрист советует не медлить с обновлением документов и проверкой данных в Государственном земельном кадастре. Стоит также:

хранить копии правоустанавливающих документов в нескольких местах;

регулярно проверять информацию об участке через реестр прав собственности;

не подписывать сделок без присутствия нотариуса и адвоката;

сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных действиях.

"Пока в Украине продолжается война и правовая система восстанавливается, земля остается самым ценным активом. Поэтому каждый владелец должен действовать на опережение, чтобы не стать жертвой аферы", — отмечает Рожков.

Как сообщалось, украинский рынок земли демонстрирует стабильный рост: в октябре цены на земельные паи снова выросли, продолжая тренд, который наблюдается с 2021 года. Средняя стоимость земли поднялась после летнего спада, хотя динамика роста остается неравномерной в разных регионах страны.

Также мы рассказывали, что ссоры за землю являются распространенной причиной споров при наследовании имущества. Сложнее всего разрешить конфликты, когда земельные участки были унаследованы или использовались совместно без надлежащего юридического оформления документов.