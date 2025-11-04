Правительство обновило правила участия в государственной программе "ВідновиДІМ" — что изменилось для ОСМД

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

С 3 ноября 2025 года правительство обновило программу "ВідновиДІМ". Ее цель — сделать процесс восстановления поврежденного в результате боевых действий жилья более контролируемым и безопасным. Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности одобрил изменения, которые ужесточают условия участия.

Как отметили в фонде, обновленная программа призвана обеспечить надлежащее качество проектной документации, обоснованную стоимость работ и прозрачный контроль за средствами.

Основные акценты реформы:

обязательная государственная экспертиза всех проектов;

новый минимальный порог убытков — более 1 млн грн;

более четкие требования к качеству ремонтно-восстановительных работ;

прозрачный контроль за финансированием грантов.

Кто теперь может подать заявку на ВідновиДІМ

Подавать заявки теперь могут только объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые:

получили повреждений более чем на 1 миллион гривен;

имеют утвержденную проектную документацию;

готовы пройти обязательную государственную экспертизу.

Эта проверка будет проводиться в государственных экспертных учреждениях. Она подтвердит обоснованность стоимости материалов и работ и соответствие стандартам безопасности.

"Экспертиза станет залогом прозрачности и безопасности каждого проекта", — уточнили в Фонде энергоэффективности.

Кто еще может воспользоваться старыми условиями

ОСМД с меньшими убытками (до 1 миллиона гривен) не оставили без внимания. Если повреждения их домов были зафиксированы до 2 ноября 2025 года, они еще могут подать заявку после вступления в силу новых правил.

Для этого нужно иметь:

выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества;

подтверждение даты и характера повреждений;

подготовленную Заявку №1 по старым условиям.

Как отметили в фонде, "мы стремимся не допустить, чтобы те, кто уже начал процесс, потеряли шанс на поддержку".

Какие работы финансирует программа "ВідновиДІМ"

ВідновиДІМ финансирует восстановление домов после боевых действий. Гранты покрывают 100% стоимости работ и материалов — но не более 10 миллионов гривен на один дом.

Программа включает:

ремонт кровель и фасадов;

замену окон и дверей;

восстановление инженерных сетей;

утепление зданий;

обустройство пандусов и подъездов для маломобильных лиц.

Участие могут принимать ОСМД из таких регионов:

Николаевская область;

Киевская область;

Черниговская, Житомирская, Сумская, Днепропетровская области;

город Киев.

"Мы стремимся, чтобы каждый восстановленный дом отвечал современным стандартам безопасности, энергоэффективности и комфорта", — подчеркнули в Фонде энергоэффективности.

Что ожидает участников программы после обновления

Для ОСМД эти изменения означают больше ответственности, но и большие гарантии качества. Они получат:

полное финансирование работ;

государственный надзор за каждым этапом восстановления;

уверенность в безопасности и долговечности результатов.

"Программа останется бесплатной для участников, но станет более требовательной к качеству — и это справедливый компромисс между скоростью и надежностью восстановления", — подытожили в Фонде энергоэффективности.

