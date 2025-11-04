Уряд оновив правила участі у державній програмі "ВідновиДІМ" — що змінилось для ОСББ

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

З листопада 2025 року уряд оновив програму "ВідновиДІМ". Її мета — зробити процес відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій житла більш контрольованим і безпечним. Наглядова рада Фонду енергоефективності схвалила зміни, які посилюють умови участі.

Як зазначили у фонді, оновлена програма покликана забезпечити належну якість проєктної документації, обґрунтовану вартість робіт і прозорий контроль за коштами.

Основні акценти реформи:

обов’язкова державна експертиза всіх проєктів;

новий мінімальний поріг збитків — понад 1 млн грн;

чіткіші вимоги до якості ремонтно-відновлювальних робіт;

прозорий контроль за фінансуванням грантів.

Хто тепер може подати заявку на ВідновиДІМ

Подавати заявки тепер можуть лише об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які:

зазнали пошкоджень на понад 1 мільйон гривень;

мають затверджену проєктну документацію;

готові пройти обов’язкову державну експертизу.

Ця перевірка проводитиметься у державних експертних установах. Вона підтвердить обґрунтованість вартості матеріалів і робіт та відповідність стандартам безпеки.

"Експертиза стане запорукою прозорості та безпеки кожного проєкту", — уточнили у Фонді енергоефективності.

Хто ще може скористатися старими умовами

ОСББ із меншими збитками (до 1 мільйона гривень) не залишили поза увагою. Якщо пошкодження їхніх будинків були зафіксовані до 2 листопада 2025 року, вони ще можуть подати заявку після набуття чинності нових правил.

Для цього потрібно мати:

витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

підтвердження дати та характеру пошкоджень;

підготовлену Заявку №1 за старими умовами.

Як наголосили у фонді, "ми прагнемо не допустити, щоб ті, хто вже розпочав процес, втратили шанс на підтримку".

Які роботи фінансує програма "ВідновиДІМ"

ВідновиДІМ фінансує відновлення будинків після бойових дій. Гранти покривають 100% вартості робіт та матеріалів — але не більше 10 мільйонів гривень на один будинок.

Програма включає:

ремонт покрівель і фасадів;

заміну вікон і дверей;

відновлення інженерних мереж;

утеплення будівель;

облаштування пандусів та під’їздів для маломобільних осіб.

Участь можуть брати ОСББ із таких регіонів:

Миколаївська область;

Київська область;

Чернігівська, Житомирська, Сумська, Дніпропетровська області;

місто Київ.

"Ми прагнемо, щоб кожен відновлений будинок відповідав сучасним стандартам безпеки, енергоефективності та комфорту", — підкреслили у Фонді енергоефективності.

Що очікує учасників програми після оновлення

Для ОСББ ці зміни означають більше відповідальності, але й більші гарантії якості. Вони отримають:

повне фінансування робіт;

державний нагляд за кожним етапом відновлення;

впевненість у безпечності та довговічності результатів.

"Програма залишиться безплатною для учасників, але стане більш вимогливою до якості — і це справедливий компроміс між швидкістю та надійністю відновлення", — підсумували у Фонді енергоефективності.

