В Украине разрешили возводить частные дома без строительного паспорта

Частный дом в Волчанске. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины изменил правила строительства частных домов, и эти новации уже влияют на рынок. Часть процедур упростили, но контроль при этом ужесточили. Теперь возвести собственный дом стало быстрее, однако для застройщиков появились новые ограничения.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующие изменения предусматривает постановление правительства №305 от 4 марта 2026 года.

Читайте также:

Упрощение правил для частных домов

Главная новость — фактическая отмена строительных паспортов для небольших объектов. Если вы планируете возвести садовый домик, дачу или полноценный дом площадью до 200 кв. м (и не выше двух этажей), процедура стала максимально быстрой.

Вместо кипы бумаг теперь нужна только схема намерений застройки. Ее готовит сертифицированный архитектор или инженер, который сам вносит данные в электронную систему.

По сути, это ваш цифровой "билет" на строительство, где указано:

где именно на участке будет стоять дом;

как он будет выглядеть (фасады и планы);

куда будут подключаться сети.

Это существенно экономит время, однако цифровизация означает, что государство видит каждый ваш шаг в режиме реального времени.

Где не действует упрощенная процедура строительства

Упрощенная процедура — не универсальный инструмент. Если ваш участок расположен в историческом центре города или в пределах охранных зон памятников, готовьтесь к классическому "квесту". Там, где архитектурное наследие под угрозой, старые добрые согласования никуда не исчезли.

Новые правила для таунхаусов и коттеджных городков

Больше всего изменения почувствуют застройщики таунхаусов и коттеджных городков. Раньше они часто "дробили" большие проекты на кучу мелких частных домов, чтобы не проходить сложные экспертизы и проверки. Теперь эту лазейку закрыли.

Дома с общими стенами (дуплексы, таунхаусы) или объекты с единой концепцией продажи теперь официально считаются полноценными строительными проектами. Хотите строить на продажу? Проходите полную процедуру, получайте все разрешения и отвечайте за безопасность по всей строгости закона.

Что нельзя делать на собственном участке без разрешения соседей

Как рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк, при обустройстве собственного двора важно помнить о юридических границах, чтобы не спровоцировать длительный конфликт с соседями.

"Нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия или соответствующего правового оформления, поскольку любое строительство за пределами своей территории легко обжаловать в суде", — отметил эксперт.

В частности, строгие ограничения касаются возведения высоких заборов или сооружений, которые перекрывают доступ солнечного света и мешают естественной вентиляции на смежной территории.

Козляк отмечает, что также запрещено "проводить строительство или изменение назначения земли, которая существенно ухудшает условия пользования соседским участком", провоцируя подтопление или чрезмерный шум.

Перед установкой навесов или изменением границ дорожек стоит заранее обсудить планы с владельцами рядом, а лучше — зафиксировать договоренности письменно. Такой рациональный подход поможет сохранить нервы и избежать обвинений в нарушении принципов добрососедства.

Как сообщалось, жизнь в частном секторе часто сопровождается "сюрпризами" от соседей, которые возводят новые постройки вплотную к вашей меже. Когда чужие окна смотрят прямо в спальню, а крыша затеняет участок или создает риск обвала снега на цветы, это становится не просто бытовым неудобством, а серьезной угрозой для вашей приватности и пожарной безопасности.

Также мы рассказывали, что владельцам участков не обязательно обращаться в ЦПАУ, чтобы обустроить двор беседкой или навесом для машины. Любые легкие сооружения без капитального фундамента можно возводить свободно, не тратя время на бумажную волокиту.

Частые вопросы

Как построить дом своими руками?

Выберите энергоэффективные материалы, например, газоблок или керамоблок — они позволяют возводить стены быстрее и экономить на отоплении. Не экономьте на надежном фундаменте и профессиональном подведении коммуникаций. Качественная гидроизоляция и современная вентиляция уберегут конструкцию от разрушения в будущем.

Что нужно для того, чтобы построить дом?

Построение собственного дома в 2026 году начинается с оформления права собственности на землю. Обязательной является разработка проекта с учетом новых норм безопасности, в частности обустройство защитного укрытия. Также необходимо подать уведомление о начале работ через Дію и привлечь сертифицированных специалистов для технического надзора.