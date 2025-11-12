Как государство оплатит установку новых окон через єВідновлення — правила и условия

Спасатель возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

После обстрелов и взрывных волн тысячи украинцев остались с выбитыми стеклами и поврежденными рамами. Государство запустило программу "єВідновлення", чтобы компенсировать расходы на ремонт жилья. Но возможно ли установить новые окна за эти средства — этот вопрос волнует многих.

Компенсацию по программе "єВідновлення" можно получить, если жилье было повреждено после 24 февраля 2022 года в результате боевых действий, указано на портале "Дія".

Реклама

Читайте также:

Программа распространяется на повреждения стоимостью до 200 тысяч гривен. Это касается квартир, частных домов и усадеб, пригодных для ремонта, а не сноса.

Если вы являетесь владельцем поврежденного жилья и не получали помощь от благотворительных фондов, то имеете право на компенсацию. Выбитые или разбитые окна входят в перечень повреждений, которые можно возместить.

Как зафиксировать повреждения окон

Чтобы получить деньги, нужно подтвердить факт разрушений. Самое важное — сделать фото- и видеофиксацию сразу после происшествия. Снимите дом снаружи, покажите повреждения рам, трещины в стеклопакетах, осколки стекла внутри. Файлы должны содержать дату и время.

Далее подайте сообщение о поврежденном имуществе через Дію или обратитесь в Центр предоставления административных услуг. После этого местная комиссия должна составить акт обследования, подтверждающий масштаб повреждений. В нем должны быть описаны все повреждения, в частности выбитые окна.

Какие документы нужны для компенсации

Для подачи заявки подготовьте основной пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие право собственности (выписка, договор, свидетельство);

технический паспорт жилья;

акт обследования повреждений;

фото и видео с доказательствами;

счет естьВосстановление в банке-партнере.

Как оформить компенсацию через Дію

Подать заявку можно онлайн, без очередей и бумажной волокиты:

Обновите приложение "Дія". Зарегистрируйте сообщение о поврежденном имуществе. Затем подайте заявление на компенсацию в разделе "єВідновлення". Укажите тип повреждений — "незначительные" — и укажите, что средства нужны для восстановления окон. Выберите счет, на который получите компенсацию.

Обычно заявление рассматривают до 30 дней. После одобрения деньги поступают на счет еВідновлення, и вы можете потратить их только в магазинах или компаниях, которые являются партнерами программы.

Как использовать средства на установку новых окон

Полученные деньги можно потратить на покупку и монтаж окон, если продавец или подрядчик участвует в программе. Это обеспечивает прозрачность и подтверждение того, что компенсация использована по назначению.

Перечень партнеров можно найти в Дії или на сайтах банков, подключенных к программе.

"Самостоятельно купить материалы напрямую не получится - система блокирует нецелевые платежи", — отмечают специалисты компании Spez.

Типичные ошибки при оформлении компенсации

Чаще всего заявители сталкиваются с проблемами из-за:

нечетких фото или отсутствия видеофиксации;

неполного описания повреждений в акте;

несоответствия данных в документах;

задержки из-за перегрузки комиссий.

Как сообщалось, обновленные правила программы "єВідновлення" упрощают получение компенсаций за разрушенное жилье. Благодаря использованию спутниковых снимков от ГКАУ и данных ВСУ, специальные комиссии теперь могут проводить дистанционное обследование быстрее. Это ускорит выплаты пострадавшим украинцам.

Также мы рассказывали, что начался третий этап правительственной программы "єВідновлення", направленной на поддержку владельцев частных домов, разрушенных войной. Этот этап позволяет гражданам, которые завершили строительство нового жилья, подать финальный отчет, официально ввести дом в эксплуатацию и подтвердить использование государственной помощи по назначению.