Як держава оплатить встановлення нових вікон через єВідновлення — правила та умови

Після обстрілів та вибухових хвиль тисячі українців залишилися з вибитими шибками та пошкодженими рамами. Держава запустила програму "єВідновлення", щоб компенсувати витрати на ремонт житла. Але чи можливо встановити нові вікна за ці кошти — це питання хвилює багатьох.

Компенсацію за програмою "єВідновлення" можна отримати, якщо житло було пошкоджене після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій, зазначено на порталі "Дія".

Програма поширюється на ушкодження вартістю до 200 тисяч гривень. Це стосується квартир, приватних будинків і садиб, що придатні для ремонту, а не знесення.

Якщо ви є власником пошкодженого житла і не отримували допомогу від благодійних фондів, то маєте право на компенсацію. Вибиті або розбиті вікна входять до переліку ушкоджень, які можна відшкодувати.

Як зафіксувати пошкодження вікон

Щоб отримати гроші, потрібно підтвердити факт руйнувань. Найважливіше — зробити фото- та відеофіксацію одразу після події. Зніміть будинок ззовні, покажіть ушкодження рам, тріщини у склопакетах, уламки скла всередині. Файли мають містити дату та час.

Далі подайте повідомлення про пошкоджене майно через Дію або зверніться до Центру наданні адміністративних послуг. Після цього місцева комісія має скласти акт обстеження, який підтверджує масштаб ушкоджень. У ньому повинні бути описані всі пошкодження, зокрема вибиті вікна.

Які документи потрібні для компенсації

Для подання заявки підготуйте основний пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують право власності (витяг, договір, свідоцтво);

технічний паспорт житла;

акт обстеження пошкоджень;

фото та відео з доказами;

рахунок єВідновлення у банку-партнері.

Як оформити компенсацію через Дію

Подати заявку можна онлайн, без черг і паперової тяганини:

Оновіть застосунок "Дія". Зареєструйте повідомлення про ушкоджене майно. Потім подайте заяву на компенсацію у розділі "єВідновлення". Вкажіть тип пошкоджень — "незначні" — і зазначте, що кошти потрібні для відновлення вікон. Оберіть рахунок, на який отримаєте компенсацію.

Зазвичай заяву розглядають до 30 днів. Після схвалення гроші надходять на рахунок єВідновлення, і ви можете витратити їх лише у магазинах чи компаніях, які є партнерами програми.

Як використати кошти на встановлення нових вікон

Отримані гроші можна витратити на купівлю та монтаж вікон, якщо продавець або підрядник бере участь у програмі. Це забезпечує прозорість і підтвердження того, що компенсацію використано за призначенням.

Перелік партнерів можна знайти у Дії або на сайтах банків, підключених до програми.

"Самостійно купити матеріали безпосередньо не вийде — система блокує нецільові платежі", — наголошують фахівці компанії Spez.

Типові помилки під час оформлення компенсації

Найчастіше заявники стикаються з проблемами через:

нечіткі фото або відсутність відеофіксації;

неповний опис ушкоджень в акті;

невідповідність даних у документах;

затримки через перевантаження комісій.

Як повідомлялось, оновлені правила програми "єВідновлення" спрощують отримання компенсацій за зруйноване житло. Завдяки використанню супутникових знімків від ДКАУ та даних ЗСУ, спеціальні комісії тепер можуть проводити дистанційне обстеження швидше. Це пришвидшить виплати постраждалим українцям.

Також ми розповідали, що розпочався третій етап урядової програми "єВідновлення", спрямованої на підтримку власників приватних будинків, зруйнованих війною. Цей етап дозволяє громадянам, які завершили будівництво нового житла, подати фінальний звіт, офіційно ввести будинок в експлуатацію та підтвердити використання державної допомоги за призначенням.