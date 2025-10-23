Видео
Видео

Выдержат не все — какие минусы переезда на зиму в село

Выдержат не все — какие минусы переезда на зиму в село

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 17:05
обновлено: 16:31
Недостатки и риски проживания в селе зимой — что нужно знать
Семья возле дома. Фото: Freepik

Из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру украинцы все чаще задумываются над переездом в село на зимний период. Там — тишина, природа, возможность отапливать дровами. Однако идиллия быстро развеивается, когда появляются первые морозы.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, жизнь в селе во время зимы может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. И прежде чем собирать чемоданы, стоит понимать все риски.

Перебои с электричеством и газом в селах

"В селе также могут быть перебои с электроснабжением или газом. Часто инфраструктура сельских населенных пунктов слабее, сети — старые, резервные источники питания менее доступны", — рассказала Куць.

Во многих селах генераторы — роскошь, а не норма. Если выключают свет, это может длиться часами или даже днями. Поэтому без запасов топлива или автономных систем отопления придется несладко.

Насколько безопасна жизнь в селе зимой

После начала массированных обстрелов многие украинцы считали село более безопасным местом. Но, по словам эксперта, иллюзия спокойствия может быть обманчивой.

"Мы все с ужасом наблюдаем во время масштабных атак оккупантов за курсом российских ракет, которые летают даже за сотни километров от фронта. Поэтому село может давать определенную иллюзию безопасности, однако это не 100% гарантия того, что не будет рано или поздно "прилета", — подчеркнула Куць.

Ограниченная инфраструктура в селе

Даже если удастся обеспечить себя теплом и светом, возникают бытовые трудности. Во многих селах не хватает больниц, аптек, магазинов. В непогоду дороги могут становиться непроезжими, а доставка товаров — останавливаться.

Иногда банальная поездка в аптеку превращается в целую экспедицию. В зимние месяцы доступ к базовым услугам может быть ограничен, и это важно учитывать заранее.

Расходы на логистику и проезд

Если кто-то работает в городе или возит детей в школу, жизнь между двумя локациями становится дорогой и утомительной.

"Если нужно ездить в город, расходы топлива, времени и риски в дороге возрастут", — пояснила риелтор.

Кроме бензина, нужно учесть износ автомобиля, особенно на неровных сельских дорогах, которые зимой редко чистят от снега.

Расходы на утепление и подготовку

Чтобы комфортно пережить холода, нужно вложить немалые средства. Утепление стен, ремонт крыши, закупка дров или топлива, генератор — все это требует инвестиций.

"Чем сильнее морозы, чем хуже утепление — тем больше энергии потребляется. В городе квартира в многоэтажке имеет меньшие теплопотери, чем сельский дом с открытыми стенами", — отметила Куць.

Без качественного утепления или резервного отопления дом превратится в холодильник.

Несмотря на все риски, есть ситуации, когда зимовка в селе имеет смысл.

"Переезд в село имеет смысл тогда, когда уже есть приспособленный дом с хорошим утеплением и автономными системами — отопление, генератор, топливные запасы, — и люди работают удаленно", — отметила эксперт.

Также переезд оправдан, если место расположено в безопасной зоне, рядом с городом и с минимальным риском обстрелов.

"Если аренда в городе слишком дорогая, а сельское жилье уже готово к зиме — тогда это может быть разумным компромиссом", — подытожила Куць.

Как сообщалось, рынок жилья в пригороде Киева претерпел существенные изменения. По сравнению с прошлым годом, в сентябре 2025 года заметно изменилась стоимость аренды и покупки квартир: в большинстве направлений цены выросли, хотя в некоторых городах зафиксировано снижение.

Также, чтобы значительно продлить время горения дров и увеличить теплоотдачу, следует придерживаться нескольких проверенных правил. Комплексный подход, включающий правильную подготовку, укладку топлива и регулирование тяги, позволит существенно сэкономить расход дров.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
