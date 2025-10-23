Відео
Витримають не всі — які мінуси переїзду на зиму в село

Витримають не всі — які мінуси переїзду на зиму в село

Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 16:31
Недоліки та ризики проживання в селі взимку — що потрібно знати
Родина біля будинку. Фото: Freepik

Через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру українці дедалі частіше замислюються над переїздом у село на зимовий період. Там тиша, природа, можливість опалювати дровами. Проте ідилія швидко розвіюється, коли з’являються перші морози.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, життя в селі під час зими може бути складнішим, ніж здається на перший погляд. І перш ніж збирати валізи, варто розуміти всі ризики.

Перебої з електрикою та газом у селах

"У селі також можуть бути перебої з електропостачанням або газом. Часто інфраструктура сільських населених пунктів слабша, мережі — старіші, резервні джерела живлення менш доступні", — розповіла Куць.

У багатьох селах генератори — розкіш, а не норма. Якщо вимикають світло, це може тривати годинами або навіть днями. Тож без запасів палива чи автономних систем опалення доведеться несолодко.

Наскільки безпечне життя в селі взимку

Після початку масованих обстрілів чимало українців вважали село більш безпечним місцем. Але, за словами експертки, ілюзія спокою може бути оманливою.

"Ми всі з жахом спостерігаємо під час масштабних атак окупантів за курсом російських ракет, які літають навіть за сотні кілометрів від фронту. Тому село може давати певну ілюзію безпеки, однак це не 100% гарантія того, що не буде рано чи пізно "прильоту", — підкреслила Куць.

Обмежена інфраструктура в селі

Навіть якщо вдасться забезпечити себе теплом і світлом, постають побутові труднощі. У багатьох селах бракує лікарень, аптек, магазинів. У негоду дороги можуть ставати непроїжджими, а доставка товарів — зупинятися.

Іноді банальна поїздка до аптеки перетворюється на цілу експедицію. У зимові місяці доступ до базових послуг може бути обмеженим, і це важливо враховувати заздалегідь.

Витрати на логістику та проїзд

Якщо хтось працює в місті або возить дітей до школи, життя між двома локаціями стає дорогим і виснажливим.

"Якщо потрібно їздити до міста, витрати пального, часу і ризики в дорозі зростуть", — пояснила рієлторка.

Окрім бензину, потрібно врахувати зношування автомобіля, особливо на нерівних сільських дорогах, які взимку рідко чистять від снігу.

Витрати на утеплення і підготовку

Щоб комфортно пережити холод, потрібно вкласти чималі кошти. Утеплення стін, ремонт даху, закупівля дров чи палива, генератор — усе це потребує інвестицій.

"Чим сильніші морози, чим гірше утеплення — тим більше енергії споживається. У місті квартира в багатоповерхівці має менші тепловтрати, ніж сільський будинок із відкритими стінами", — зауважила Куць.

Без якісного утеплення або резервного опалення будинок перетвориться на холодильник.

Попри всі ризики, є ситуації, коли зимівля в селі має сенс.

"Переїзд у село має сенс тоді, коли вже є пристосований будинок з добрим утепленням та автономними системами — опалення, генератор, паливні запаси, — і люди працюють віддалено", — зазначила експертка.

Також переїзд виправданий, якщо місце розташоване у безпечній зоні, поруч із містом і з мінімальним ризиком обстрілів.

"Якщо оренда у місті занадто дорога, а сільське житло вже готове до зими — тоді це може бути розумним компромісом", — підсумувала Куць.

нерухомість обстріли зима будинок відключення світла
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
