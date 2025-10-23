Недоліки та ризики проживання в селі взимку — що потрібно знати

Родина біля будинку. Фото: Freepik

Через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру українці дедалі частіше замислюються над переїздом у село на зимовий період. Там тиша, природа, можливість опалювати дровами. Проте ідилія швидко розвіюється, коли з’являються перші морози.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, життя в селі під час зими може бути складнішим, ніж здається на перший погляд. І перш ніж збирати валізи, варто розуміти всі ризики.

Реклама

Читайте також:

Перебої з електрикою та газом у селах

"У селі також можуть бути перебої з електропостачанням або газом. Часто інфраструктура сільських населених пунктів слабша, мережі — старіші, резервні джерела живлення менш доступні", — розповіла Куць.

У багатьох селах генератори — розкіш, а не норма. Якщо вимикають світло, це може тривати годинами або навіть днями. Тож без запасів палива чи автономних систем опалення доведеться несолодко.

Наскільки безпечне життя в селі взимку

Після початку масованих обстрілів чимало українців вважали село більш безпечним місцем. Але, за словами експертки, ілюзія спокою може бути оманливою.

"Ми всі з жахом спостерігаємо під час масштабних атак окупантів за курсом російських ракет, які літають навіть за сотні кілометрів від фронту. Тому село може давати певну ілюзію безпеки, однак це не 100% гарантія того, що не буде рано чи пізно "прильоту", — підкреслила Куць.

Обмежена інфраструктура в селі

Навіть якщо вдасться забезпечити себе теплом і світлом, постають побутові труднощі. У багатьох селах бракує лікарень, аптек, магазинів. У негоду дороги можуть ставати непроїжджими, а доставка товарів — зупинятися.

Іноді банальна поїздка до аптеки перетворюється на цілу експедицію. У зимові місяці доступ до базових послуг може бути обмеженим, і це важливо враховувати заздалегідь.

Витрати на логістику та проїзд

Якщо хтось працює в місті або возить дітей до школи, життя між двома локаціями стає дорогим і виснажливим.

"Якщо потрібно їздити до міста, витрати пального, часу і ризики в дорозі зростуть", — пояснила рієлторка.

Окрім бензину, потрібно врахувати зношування автомобіля, особливо на нерівних сільських дорогах, які взимку рідко чистять від снігу.

Витрати на утеплення і підготовку

Щоб комфортно пережити холод, потрібно вкласти чималі кошти. Утеплення стін, ремонт даху, закупівля дров чи палива, генератор — усе це потребує інвестицій.

"Чим сильніші морози, чим гірше утеплення — тим більше енергії споживається. У місті квартира в багатоповерхівці має менші тепловтрати, ніж сільський будинок із відкритими стінами", — зауважила Куць.

Без якісного утеплення або резервного опалення будинок перетвориться на холодильник.

Попри всі ризики, є ситуації, коли зимівля в селі має сенс.

"Переїзд у село має сенс тоді, коли вже є пристосований будинок з добрим утепленням та автономними системами — опалення, генератор, паливні запаси, — і люди працюють віддалено", — зазначила експертка.

Також переїзд виправданий, якщо місце розташоване у безпечній зоні, поруч із містом і з мінімальним ризиком обстрілів.

"Якщо оренда у місті занадто дорога, а сільське житло вже готове до зими — тоді це може бути розумним компромісом", — підсумувала Куць.

Як повідомлялось, ринок житла у передмісті Києва зазнав суттєвих змін. Порівняно з минулим роком, у вересні 2025 року помітно змінилася вартість оренди та купівлі квартир: у більшості напрямків ціни зросли, хоча в деяких містечках зафіксовано зниження.

Також, щоб значно подовжити час горіння дров та збільшити тепловіддачу, слід дотримуватись декількох перевірених правил. Комплексний підхід, що включає правильну підготовку, укладання палива та регулювання тяги, дозволить суттєво заощадити витрати дров.