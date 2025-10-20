Видео
Армия
Рынок ожил — цены на жилье под Киевом кардинально изменились

Рынок ожил — цены на жилье под Киевом кардинально изменились

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 20:12
обновлено: 19:43
Цены на аренду и покупку квартир в пригороде Киева — где подешевело жилье
Многоэтажный дом. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья вокруг столицы меняется быстро. В сентябре 2025 года стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева существенно отличалась от показателей прошлого года.

По данным аналитиков портала OLX Недвижимость, в большинстве городков возле столицы цены поднялись, хотя в отдельных направлениях, наоборот,  зафиксировано снижение.

Цены на аренду 1-комнатных квартир в пригороде Киева

Лидерами подорожания стали Софиевская Борщаговка и Гатное — аренда здесь достигла 15 000 грн в месяц. Это на 15% и 11% больше, чем в прошлом году.

Самые низкие ставки — в Боярке, где медианная цена составляла 8 000 грн, но и она выросла на 14%.

Резкий рост наблюдался в:

  • Гостомеле — 11 000 грн (+37,5%);
  • Ирпене — 14 000 грн (+22%).

Спрос на жилье в близких к столице районах остается стабильно высоким, особенно среди арендаторов, которые работают в Киеве, но хотят тишины и более низких коммунальных расходов.

Аренда 2-комнатных квартир в пригороде столицы

В Гатном медианная цена аренды двухкомнатного жилья поднялась до 22 000 грн (+47%) — это рекордный рост за год. Также существенно подорожали квартиры в:

  • Крюковщине — 20 000 грн (+27%);
  • Софиевской Борщаговке — 20 000 грн (+18%).

Самые низкие цены среди двухкомнатных квартир зафиксировано в:

  • Боярке — 12 000 грн (+9%);
  • Борисполе — 12 000 грн (+20%).

Рынок аренды демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, а спрос со стороны молодых семей и работников из Киева продолжает подталкивать цены вверх.

Покупка 1-комнатных квартир под Киевом

На рынке купли-продажи ситуация менее однозначная. Если аренда почти везде дорожает, то при покупке квартир фиксируются и повышение, и снижение стоимости.

Самое дорогое жилье предлагают:

  • Петропавловская Борщаговка — 2,4 млн грн (+16%);
  • Софиевская Борщаговка — 2,5 млн грн (+12%);
  • Чабаны — 2,3 млн грн (+9%).

Самые доступные варианты для покупки:

  • Дымерка — 969 тыс. грн (+16%);
  • Боярка — 1,2 млн грн (+15%);
  • Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).

Однако не везде цены растут. В Буче стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,5%, а в Ворзеле — на 2%. Это около 1,5 млн и 1,4 млн грн соответственно.

Покупка 2-комнатных квартир в пригороде Киева

Дымерка показала наибольшее годовое подорожание — до 1,4 млн грн (+44%). В то же время это самая низкая цена на двушки возле столицы.

Среди самых дорогих населенных пунктов:

  • Петропавловская Борщаговка — 3,5 млн грн (+19%);
  • Софиевская Борщаговка — 3,5 млн грн (+11%);
  • Крюковщина — 3,4 млн грн (+25%).

Зато в Гатном и Новых Петровцах цены, наоборот, снизились на 4,5% и составили 3,1 млн грн и 2,7 млн грн.

Тенденции рынка недвижимости в пригороде Киева

Изменения на рынке жилья возле столицы объясняются несколькими ключевыми факторами:

  • постоянным спросом среди арендаторов, которые работают в Киеве;
  • ростом стоимости строительства и ремонта;
  • ограниченным количеством новых качественных квартир;
  • разной транспортной доступностью населенных пунктов;
  • возвращением населения в прикиевскую зону после релокаций.

Для арендаторов это означает дальнейший постепенный рост цен. Для покупателей — шанс приобрести жилье в тех городах, где рынок временно остыл.

Аналитики ожидают, что в 2026 году:

  • аренда продолжит дорожать, но умеренными темпами;
  • цены на покупку стабилизируются без резких скачков;
  • в направлениях, где цены упали, может произойти восстановление спроса.

Как сообщалось, рынок жилья Украины претерпел значительные изменения из-за войны, демонстрируя колебания спроса и цен, которые напрямую зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Это привело к существенному снижению готовности инвесторов вкладывать средства на ранних этапах строительства.

Также мы рассказывали, что вопрос выбора этажа при покупке квартиры стал крайне важным, ведь война кардинально изменила приоритеты: на первый план вышли безопасность и практичность. Теперь, в противовес довоенному престижу верхних этажей и доступности первых, покупатели руководствуются прежде всего соображениями защиты и удобства как долгосрочной инвестиции.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
