Цены на аренду и покупку квартир в пригороде Киева — где подешевело жилье

Рынок ожил — цены на жилье под Киевом кардинально изменились
Рынок жилья вокруг столицы меняется быстро. В сентябре 2025 года стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева существенно отличалась от показателей прошлого года.
По данным аналитиков портала OLX Недвижимость, в большинстве городков возле столицы цены поднялись, хотя в отдельных направлениях, наоборот, зафиксировано снижение.
Цены на аренду 1-комнатных квартир в пригороде Киева
Лидерами подорожания стали Софиевская Борщаговка и Гатное — аренда здесь достигла 15 000 грн в месяц. Это на 15% и 11% больше, чем в прошлом году.
Самые низкие ставки — в Боярке, где медианная цена составляла 8 000 грн, но и она выросла на 14%.
Резкий рост наблюдался в:
- Гостомеле — 11 000 грн (+37,5%);
- Ирпене — 14 000 грн (+22%).
Спрос на жилье в близких к столице районах остается стабильно высоким, особенно среди арендаторов, которые работают в Киеве, но хотят тишины и более низких коммунальных расходов.
Аренда 2-комнатных квартир в пригороде столицы
В Гатном медианная цена аренды двухкомнатного жилья поднялась до 22 000 грн (+47%) — это рекордный рост за год. Также существенно подорожали квартиры в:
- Крюковщине — 20 000 грн (+27%);
- Софиевской Борщаговке — 20 000 грн (+18%).
Самые низкие цены среди двухкомнатных квартир зафиксировано в:
- Боярке — 12 000 грн (+9%);
- Борисполе — 12 000 грн (+20%).
Рынок аренды демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, а спрос со стороны молодых семей и работников из Киева продолжает подталкивать цены вверх.
Покупка 1-комнатных квартир под Киевом
На рынке купли-продажи ситуация менее однозначная. Если аренда почти везде дорожает, то при покупке квартир фиксируются и повышение, и снижение стоимости.
Самое дорогое жилье предлагают:
- Петропавловская Борщаговка — 2,4 млн грн (+16%);
- Софиевская Борщаговка — 2,5 млн грн (+12%);
- Чабаны — 2,3 млн грн (+9%).
Самые доступные варианты для покупки:
- Дымерка — 969 тыс. грн (+16%);
- Боярка — 1,2 млн грн (+15%);
- Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).
Однако не везде цены растут. В Буче стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,5%, а в Ворзеле — на 2%. Это около 1,5 млн и 1,4 млн грн соответственно.
Покупка 2-комнатных квартир в пригороде Киева
Дымерка показала наибольшее годовое подорожание — до 1,4 млн грн (+44%). В то же время это самая низкая цена на двушки возле столицы.
Среди самых дорогих населенных пунктов:
- Петропавловская Борщаговка — 3,5 млн грн (+19%);
- Софиевская Борщаговка — 3,5 млн грн (+11%);
- Крюковщина — 3,4 млн грн (+25%).
Зато в Гатном и Новых Петровцах цены, наоборот, снизились на 4,5% и составили 3,1 млн грн и 2,7 млн грн.
Тенденции рынка недвижимости в пригороде Киева
Изменения на рынке жилья возле столицы объясняются несколькими ключевыми факторами:
- постоянным спросом среди арендаторов, которые работают в Киеве;
- ростом стоимости строительства и ремонта;
- ограниченным количеством новых качественных квартир;
- разной транспортной доступностью населенных пунктов;
- возвращением населения в прикиевскую зону после релокаций.
Для арендаторов это означает дальнейший постепенный рост цен. Для покупателей — шанс приобрести жилье в тех городах, где рынок временно остыл.
Аналитики ожидают, что в 2026 году:
- аренда продолжит дорожать, но умеренными темпами;
- цены на покупку стабилизируются без резких скачков;
- в направлениях, где цены упали, может произойти восстановление спроса.
Как сообщалось, рынок жилья Украины претерпел значительные изменения из-за войны, демонстрируя колебания спроса и цен, которые напрямую зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Это привело к существенному снижению готовности инвесторов вкладывать средства на ранних этапах строительства.
Также мы рассказывали, что вопрос выбора этажа при покупке квартиры стал крайне важным, ведь война кардинально изменила приоритеты: на первый план вышли безопасность и практичность. Теперь, в противовес довоенному престижу верхних этажей и доступности первых, покупатели руководствуются прежде всего соображениями защиты и удобства как долгосрочной инвестиции.
