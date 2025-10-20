Цены на аренду и покупку квартир в пригороде Киева — где подешевело жилье

Многоэтажный дом. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья вокруг столицы меняется быстро. В сентябре 2025 года стоимость аренды и покупки квартир в пригороде Киева существенно отличалась от показателей прошлого года.

По данным аналитиков портала OLX Недвижимость, в большинстве городков возле столицы цены поднялись, хотя в отдельных направлениях, наоборот, зафиксировано снижение.

Цены на аренду 1-комнатных квартир в пригороде Киева

Лидерами подорожания стали Софиевская Борщаговка и Гатное — аренда здесь достигла 15 000 грн в месяц. Это на 15% и 11% больше, чем в прошлом году.

Самые низкие ставки — в Боярке, где медианная цена составляла 8 000 грн, но и она выросла на 14%.

Резкий рост наблюдался в:

Гостомеле — 11 000 грн (+37,5%);

Ирпене — 14 000 грн (+22%).

Спрос на жилье в близких к столице районах остается стабильно высоким, особенно среди арендаторов, которые работают в Киеве, но хотят тишины и более низких коммунальных расходов.

Аренда 2-комнатных квартир в пригороде столицы

В Гатном медианная цена аренды двухкомнатного жилья поднялась до 22 000 грн (+47%) — это рекордный рост за год. Также существенно подорожали квартиры в:

Крюковщине — 20 000 грн (+27%);

Софиевской Борщаговке — 20 000 грн (+18%).

Самые низкие цены среди двухкомнатных квартир зафиксировано в:

Боярке — 12 000 грн (+9%);

Борисполе — 12 000 грн (+20%).

Рынок аренды демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, а спрос со стороны молодых семей и работников из Киева продолжает подталкивать цены вверх.

Покупка 1-комнатных квартир под Киевом

На рынке купли-продажи ситуация менее однозначная. Если аренда почти везде дорожает, то при покупке квартир фиксируются и повышение, и снижение стоимости.

Самое дорогое жилье предлагают:

Петропавловская Борщаговка — 2,4 млн грн (+16%);

Софиевская Борщаговка — 2,5 млн грн (+12%);

Чабаны — 2,3 млн грн (+9%).

Самые доступные варианты для покупки:

Дымерка — 969 тыс. грн (+16%);

Боярка — 1,2 млн грн (+15%);

Гостомель — 1,2 млн грн (+0,5%).

Однако не везде цены растут. В Буче стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,5%, а в Ворзеле — на 2%. Это около 1,5 млн и 1,4 млн грн соответственно.

Покупка 2-комнатных квартир в пригороде Киева

Дымерка показала наибольшее годовое подорожание — до 1,4 млн грн (+44%). В то же время это самая низкая цена на двушки возле столицы.

Среди самых дорогих населенных пунктов:

Петропавловская Борщаговка — 3,5 млн грн (+19%);

Софиевская Борщаговка — 3,5 млн грн (+11%);

Крюковщина — 3,4 млн грн (+25%).

Зато в Гатном и Новых Петровцах цены, наоборот, снизились на 4,5% и составили 3,1 млн грн и 2,7 млн грн.

Тенденции рынка недвижимости в пригороде Киева

Изменения на рынке жилья возле столицы объясняются несколькими ключевыми факторами:

постоянным спросом среди арендаторов, которые работают в Киеве;

ростом стоимости строительства и ремонта;

ограниченным количеством новых качественных квартир;

разной транспортной доступностью населенных пунктов;

возвращением населения в прикиевскую зону после релокаций.

Для арендаторов это означает дальнейший постепенный рост цен. Для покупателей — шанс приобрести жилье в тех городах, где рынок временно остыл.

Аналитики ожидают, что в 2026 году:

аренда продолжит дорожать, но умеренными темпами;

цены на покупку стабилизируются без резких скачков;

в направлениях, где цены упали, может произойти восстановление спроса.

Как сообщалось, рынок жилья Украины претерпел значительные изменения из-за войны, демонстрируя колебания спроса и цен, которые напрямую зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Это привело к существенному снижению готовности инвесторов вкладывать средства на ранних этапах строительства.

Также мы рассказывали, что вопрос выбора этажа при покупке квартиры стал крайне важным, ведь война кардинально изменила приоритеты: на первый план вышли безопасность и практичность. Теперь, в противовес довоенному престижу верхних этажей и доступности первых, покупатели руководствуются прежде всего соображениями защиты и удобства как долгосрочной инвестиции.