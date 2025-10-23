Сколько земли может получить УБД в Украине — площади участков и правила

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Участники боевых действий (УБД) имеют законное право на бесплатную землю от государства. Но сегодня, из-за действия военного положения, процедура фактически приостановлена. В то же время правовая база остается в силе, и после отмены ограничений УБД смогут снова реализовать свое право.

Участник боевых действий может получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности, объясняет юрист Лариса Величко. Для этого нужно подать ходатайство в соответствующий орган власти или местного самоуправления.

Закон определяет следующие максимальные размеры участков:

для садоводства — до 0,12 гектара;

для личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;

для строительства жилья — до 0,25 гектара в селах, 0,15 в поселках, 0,10 в городах;

для дачного строительства — до 0,10 гектара.

"Участник боевых действий может выбрать целевое назначение земельного участка — главное, чтобы это соответствовало его реальным потребностям", — отмечает Величко.

Как подать ходатайство на получение земли УБД

Вместе с заявлением УБД подает пакет документов, среди которых:

графические материалы с указанием желаемого места расположения участка;

согласование землепользователя (если земля в пользовании других лиц);

документы об аграрном образовании или опыт работы (для фермерства);

документы, подтверждающие личность и статус УБД.

Орган местной власти рассматривает обращение в течение 30 дней и предоставляет разрешение или отказ. Если ответ не поступил вовремя, заявитель имеет право обратиться в суд.

"Процедура не является быстрой, но она предусматривает четкий алгоритм, и государство обязано предоставить обоснованный ответ", — отмечает Величко.

Что изменилось во время военного положения

Сейчас действует временный запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Это установлено Законом Украины от 19 ноября 2022 года.

"Наложен запрет на бесплатную передачу земель, а также на разработку документации по землеустройству с этой целью", — объясняет юрист.

Такие ограничения введены для предотвращения злоупотреблений и защиты земельного фонда во время войны. В то же время они не касаются владельцев недвижимости, которые оформляют право на землю под уже построенными объектами, а также граждан, получивших участки в пользование до 2002 года.

Когда УБД снова смогут получить землю

После завершения военного положения законодательство о земле для УБД останется в силе. Ожидается, что государство возобновит механизм бесплатной передачи участков, возможно — в цифровом формате через Дію.

По мнению юриста, часть заявлений, поданных ранее, рассмотрят в первую очередь. Это позволит военным, которые защищали страну, реализовать свое право без повторного сбора документов.

"Государство должно выполнить обещание перед защитниками. Вопрос только во времени — и он решится сразу после стабилизации ситуации", — заключает Величко.

