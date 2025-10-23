Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Свой участок — сколько земли могут получить УБД от государства

Свой участок — сколько земли могут получить УБД от государства

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 14:32
обновлено: 11:25
Сколько земли может получить УБД в Украине — площади участков и правила
Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Участники боевых действий (УБД) имеют законное право на бесплатную землю от государства. Но сегодня, из-за действия военного положения, процедура фактически приостановлена. В то же время правовая база остается в силе, и после отмены ограничений УБД смогут снова реализовать свое право.

Участник боевых действий может получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности, объясняет юрист Лариса Величко. Для этого нужно подать ходатайство в соответствующий орган власти или местного самоуправления.

Реклама
Читайте также:

Закон определяет следующие максимальные размеры участков:

  • для садоводства — до 0,12 гектара;
  • для личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для строительства жилья — до 0,25 гектара в селах, 0,15 в поселках, 0,10 в городах;
  • для дачного строительства — до 0,10 гектара.

"Участник боевых действий может выбрать целевое назначение земельного участка — главное, чтобы это соответствовало его реальным потребностям", — отмечает Величко.

Как подать ходатайство на получение земли УБД

Вместе с заявлением УБД подает пакет документов, среди которых:

  • графические материалы с указанием желаемого места расположения участка;
  • согласование землепользователя (если земля в пользовании других лиц);
  • документы об аграрном образовании или опыт работы (для фермерства);
  • документы, подтверждающие личность и статус УБД.

Орган местной власти рассматривает обращение в течение 30 дней и предоставляет разрешение или отказ. Если ответ не поступил вовремя, заявитель имеет право обратиться в суд.

"Процедура не является быстрой, но она предусматривает четкий алгоритм, и государство обязано предоставить обоснованный ответ", — отмечает Величко.

Что изменилось во время военного положения

Сейчас действует временный запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную. Это установлено Законом Украины от 19 ноября 2022 года.

"Наложен запрет на бесплатную передачу земель, а также на разработку документации по землеустройству с этой целью", — объясняет юрист.

Такие ограничения введены для предотвращения злоупотреблений и защиты земельного фонда во время войны. В то же время они не касаются владельцев недвижимости, которые оформляют право на землю под уже построенными объектами, а также граждан, получивших участки в пользование до 2002 года.

Когда УБД снова смогут получить землю

После завершения военного положения законодательство о земле для УБД останется в силе. Ожидается, что государство возобновит механизм бесплатной передачи участков, возможно — в цифровом формате через Дію.

По мнению юриста, часть заявлений, поданных ранее, рассмотрят в первую очередь. Это позволит военным, которые защищали страну, реализовать свое право без повторного сбора документов.

"Государство должно выполнить обещание перед защитниками. Вопрос только во времени — и он решится сразу после стабилизации ситуации", — заключает Величко.

Как сообщалось, военнослужащие со статусом УБД имеют право на досрочное оформление пенсионного удостоверения. Однако это право распространяется не на всех ветеранов.

Также мы рассказывали, что служебное жилье — это недвижимость (квартиры или дома) государственной собственности, которая предоставляется военнослужащим исключительно на время их службы. Такие помещения имеют специальный статус, что делает невозможным их приватизацию и передачу в частную собственность.

земля рынок земли недвижимость УБД ветеринары
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации