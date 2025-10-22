Приватизация служебного жилья военнослужащими — как сделать в 2025 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Служебное жилье — это квартиры или дома, принадлежащие государственным органам, в частности военным. Такие помещения предоставляются военнослужащим только на период службы. Они не передаются в частную собственность и имеют специальный статус, что делает их неподвластными обычным правилам приватизации.

Закон прямо запрещает оформление права собственности на служебное жилье без предварительного снятия этого статуса, отмечает юрист Наталья Лысенко.

Государство сохраняет такие квартиры в своем фонде, чтобы обеспечить жильем новых военных, нуждающихся во временном проживании.

Можно ли приватизировать квартиру во время военного положения

После введения военного положения в Украине действуют ограничения на приватизацию государственного жилья. Часть процедур временно остановлена, но это не означает, что военные вообще лишены такой возможности. Если квартира уже потеряла статус служебной, ее можно приватизировать.

"Ключевым моментом является именно снятие статуса "служебного". Без этого приватизация невозможна. В каждом случае решение принимается индивидуально, с учетом документов и обстоятельств службы", — говорит Лысенко

Как снять статус служебного жилья

Чтобы начать процесс приватизации, необходимо официально исключить жилье из служебного фонда. Процедура предусматривает несколько шагов:

подать заявление в жилищную комиссию воинской части;

получить решение об исключении квартиры из служебного жилищного фонда;

оформить перевод жилья в общий фонд.

Этот процесс занимает от нескольких месяцев до года, в зависимости от ситуации. Важно правильно подготовить документы и соблюсти установленные процедуры.

Кто имеет право на приватизацию после снятия статуса

После перевода квартиры в общий фонд право на приватизацию имеют только отдельные категории лиц: сам военнослужащий, на которого выдан ордер, его семья, официально проживающая вместе, или семья погибшего военного, если за ней было закреплено жилье.

На практике часто возникают спорные ситуации, когда несколько членов семьи претендуют на участие в приватизации. Поэтому целесообразно заранее определить, кто именно включен в состав семьи в документах.

Какие документы нужны для приватизации

Процесс приватизации требует тщательной подготовки пакета документов. Обычно необходимо предоставить:

заявление на приватизацию;

копии паспортов и идентификационных кодов всех членов семьи;

ордер или договор найма жилья;

справку о составе семьи;

решение об исключении квартиры из служебного фонда.

Местные органы могут потребовать дополнительные документы, поэтому перед подачей стоит уточнить полный перечень. Несоответствие или отсутствие хотя бы одного из них часто приводит к отказу.

Какие трудности возникают при приватизации

Несмотря на наличие законодательных механизмов, военнослужащие часто сталкиваются с многочисленными препятствиями. Самые распространенные из них — это бюрократические задержки, отказ в снятии статуса, сложность получения справок и неопределенность правовых позиций во время военного положения.

Еще одна распространенная проблема — затягивание сроков рассмотрения заявлений, что может длиться годами. В таких случаях следует обращаться к юристу по военным или жилищным вопросам, который поможет грамотно оформить документы, подготовить обращение и при необходимости отстоять права в суде.

