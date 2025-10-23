Скільки землі може отримати УБД в Україні — площі ділянок та правила

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Учасники бойових дій (УБД) мають законне право на безоплатну землю від держави. Але сьогодні, через дію воєнного стану, процедура фактично призупинена. Водночас правова база залишається чинною, і після скасування обмежень УБД зможуть знову реалізувати своє право.

Учасник бойових дій може отримати земельну ділянку з державної або комунальної власності, пояснює юристка Лариса Величко. Для цього потрібно подати клопотання до відповідного органу влади чи місцевого самоврядування.

Реклама

Читайте також:

Закон визначає такі максимальні розміри ділянок:

для садівництва — до 0,12 гектара;

для особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для будівництва житла — до 0,25 гектара у селах, 0,15 у селищах, 0,10 у містах;

для дачного будівництва — до 0,10 гектара.

"Учасник бойових дій може обрати цільове призначення земельної ділянки — головне, щоб це відповідало його реальним потребам", — зазначає Величко.

Як подати клопотання на отримання землі УБД

Разом із заявою УБД подає пакет документів, серед яких:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ділянки;

погодження землекористувача (якщо земля у користуванні інших осіб);

документи про аграрну освіту чи досвід роботи (для фермерства);

документи, що підтверджують особу та статус УБД.

Орган місцевої влади розглядає звернення протягом 30 днів і надає дозвіл або відмову. Якщо відповідь не надійшла вчасно, заявник має право звернутися до суду.

"Процедура не є швидкою, але вона передбачає чіткий алгоритм, і держава зобов’язана надати обґрунтовану відповідь", — наголошує Величко.

Що змінилося під час воєнного стану

Нині діє тимчасова заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну. Це встановлено Законом України від 19 листопада 2022 року.

"Накладено заборону на безоплатну передачу земель, а також на розроблення документації із землеустрою з цією метою", — пояснює юристка.

Такі обмеження запроваджені для запобігання зловживанням та захисту земельного фонду під час війни. Водночас вони не стосуються власників нерухомості, які оформлюють право на землю під уже збудованими об’єктами, а також громадян, що отримали ділянки у користування до 2002 року.

Коли УБД знову зможуть отримати землю

Після завершення воєнного стану законодавство про землю для УБД залишиться чинним. Очікується, що держава відновить механізм безоплатної передачі ділянок, можливо — у цифровому форматі через "Дію".

На думку юристки, частину заяв, поданих раніше, розглянуть першочергово. Це дозволить військовим, які захищали країну, реалізувати своє право без повторного збору документів.

"Держава повинна виконати обіцянку перед захисниками. Питання лише у часі — і воно вирішиться одразу після стабілізації ситуації", — підсумовує Величко.

Як повідомлялось, військовослужбовці зі статусом УБД мають право на дострокове оформлення пенсійного посвідчення. Проте це право поширюється не на всіх ветеранів.

Також ми розповідали, що службове житло — це нерухомість (квартири або будинки) державної власності, яка надається військовослужбовцям виключно на час їхньої служби. Такі помешкання мають спеціальний статус, що унеможливлює їх приватизацію та передачу у приватну власність.