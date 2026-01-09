Как собственник может выписать человека из квартиры в Украине в 2026 году — инструкция

Женщина с документами. Фото: Freepik

Еще несколько лет назад снятие человека с регистрации без его согласия почти всегда завершалось судом. В 2026 году правила стали проще и понятнее. Закон разрешил владельцам жилья действовать через административную процедуру, но только при четко определенных условиях.

Как указано на портале "Дія", владелец недвижимости имеет право обратиться в ЦПАУ с заявлением о снятии лица с регистрации даже без его письменного согласия. Такая возможность доступна, если соблюдены базовые требования закона и отсутствуют правовые препятствия.

Основные условия для административной выписки:

жилье находится в единоличной частной собственности заявителя;

лицо, которое снимают с регистрации, является совершеннолетним;

подготовлены паспорт, документ о праве собственности, заявление и квитанция об уплате админсбора.

При этих обстоятельствах решение суда больше не является обязательным, что значительно сокращает сроки процедуры.

Когда выписать человека через ЦПАУ невозможно

Существуют ситуации, в которых административный путь не применяется. Закон направлен на защиту совладельцев и детей, поэтому устанавливает четкие ограничения.

Административное снятие с регистрации недоступно, если:

жилье имеет нескольких совладельцев и нет согласия всех;

речь идет о несовершеннолетнем ребенке без одновременной новой регистрации;

лицо имеет законные основания пользования жильем.

Особенно строго защищаются права детей. Оставлять несовершеннолетнего без регистрации запрещено даже с согласия владельца.

Что делать, если человек возражает против выписки

Если ЦПАУ отказывает или существуют спорные обстоятельства, владелец имеет право обратиться в суд. Иск подается о признании лица утратившим право пользования жильем. Суд оценивает фактические обстоятельства, а не только формальную регистрацию.

Важно подготовить доказательства отсутствия проживания, наличия другого жилья, прекращения семейных отношений или неуплаты коммунальных услуг. В 2026 году именно комплекс доказательств определяет успех дела.

Что стоит учесть владельцу заранее

Перед подачей заявления в ЦПАУ или суд целесообразно проверить правовой статус жилья и зарегистрированных лиц. В сложных случаях юридическая консультация поможет избежать отказа и лишних расходов. Новые правила работают эффективно, но только тогда, когда владелец действует в рамках закона и заблаговременно готовится к процедуре.

Напомним, в 2026 году оформление прописки подорожало. Также мы рассказывали, к чему может привести отсутствие регистрации места жительства.