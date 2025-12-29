Как выписать человека из квартиры без его согласия — пошаговая инструкция

Люди читают документы. Фото: Freepik

Вопрос прописки (хотя юридически этот термин давно заменен на "регистрацию места жительства") остается одним из самых острых в сфере недвижимости. Наличие "лишних" лиц в реестре — это не просто формальность, а реальные препятствия: от невозможности оформить субсидию до проблем с продажей квартиры или лишних начислений за коммунальные услуги.

Сегодня в Украине действуют два основных пути решения этой проблемы: внесудебный (административный) и через обращение в суд, отмечает адвокат Игорь Колошкин.

Административное снятие через ЦПАУ

Согласно действующему законодательству (в частности правительственным постановлением №265), владелец жилья имеет право снять лицо с регистрации по собственному заявлению. Это значительно упростило жизнь, но есть существенные ограничения.

Когда это сработает:

Вы являетесь единоличным владельцем (если есть совладельцы — нужно согласие всех). Человек, которого вы выписываете, не является совладельцем этого имущества. Вы выписываете совершеннолетнего.

Какие документы готовить в Центр предоставления административных услуг:

паспорт и ИНН владельца;

документ, подтверждающий право собственности (Выписка из реестра, договор купли-продажи и т.д.);

заявление установленного образца (заполняется на месте);

квитанция об уплате админсбора.

Но этот механизм работает "гладко" только тогда, когда лицо не имеет законных оснований для проживания (например, посторонний жилец).

Если же речь идет о бывшем муже или жене, ЦПАУ часто отказывают, ссылаясь на статью 405 Гражданского кодекса, и направляют в суд.

Когда выписать человека можно только через суд

Если административный путь заблокирован (например, нужно выписать ребёнка или члена семьи, который не хочет уходить добровольно), единственный вариант — иск о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Самые распространенные основания для суда:

бывшие члены семьи собственника;

длительное отсутствие без участия в оплате жилья;

наследственное или подаренное имущество с "приписанными" лицами;

систематическая неуплата коммунальных услуг;

конфликтное или опасное поведение;

регистрация бывшего владельца после перехода права.

Суд анализирует не только документы, но и фактические обстоятельства: длительность отсутствия, платежи, наличие другого жилья, поведение сторон и социальные риски. Поэтому такие дела редко решаются быстро и требуют подготовки доказательств.

