Україна
Выписка из квартиры — как снять с регистрации без согласия

Выписка из квартиры — как снять с регистрации без согласия

ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:32
Как выписать человека из квартиры без его согласия — пошаговая инструкция
Люди читают документы. Фото: Freepik

Вопрос прописки (хотя юридически этот термин давно заменен на "регистрацию места жительства") остается одним из самых острых в сфере недвижимости. Наличие "лишних" лиц в реестре — это не просто формальность, а реальные препятствия: от невозможности оформить субсидию до проблем с продажей квартиры или лишних начислений за коммунальные услуги.

Сегодня в Украине действуют два основных пути решения этой проблемы: внесудебный (административный) и через обращение в суд, отмечает адвокат Игорь Колошкин.

Читайте также:

Административное снятие через ЦПАУ

Согласно действующему законодательству (в частности правительственным постановлением №265), владелец жилья имеет право снять лицо с регистрации по собственному заявлению. Это значительно упростило жизнь, но есть существенные ограничения.

Когда это сработает:

  1. Вы являетесь единоличным владельцем (если есть совладельцы — нужно согласие всех).
  2. Человек, которого вы выписываете, не является совладельцем этого имущества.
  3. Вы выписываете совершеннолетнего.

Какие документы готовить в Центр предоставления административных услуг:

  • паспорт и ИНН владельца;
  • документ, подтверждающий право собственности (Выписка из реестра, договор купли-продажи и т.д.);
  • заявление установленного образца (заполняется на месте);
  • квитанция об уплате админсбора.

Но этот механизм работает "гладко" только тогда, когда лицо не имеет законных оснований для проживания (например, посторонний жилец).

Если же речь идет о бывшем муже или жене, ЦПАУ часто отказывают, ссылаясь на статью 405 Гражданского кодекса, и направляют в суд.

Когда выписать человека можно только через суд

Если административный путь заблокирован (например, нужно выписать ребёнка или члена семьи, который не хочет уходить добровольно), единственный вариант — иск о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Самые распространенные основания для суда:

  • бывшие члены семьи собственника;
  • длительное отсутствие без участия в оплате жилья;
  • наследственное или подаренное имущество с "приписанными" лицами;
  • систематическая неуплата коммунальных услуг;
  • конфликтное или опасное поведение;
  • регистрация бывшего владельца после перехода права.

Суд анализирует не только документы, но и фактические обстоятельства: длительность отсутствия, платежи, наличие другого жилья, поведение сторон и социальные риски. Поэтому такие дела редко решаются быстро и требуют подготовки доказательств.

Ранее мы рассказывали, какое количество людей можно зарегистрировать в квартире. А также, как связаны понятия прописки и права собственности на жилье.

Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
