Как выписать человека из квартиры без его согласия — пошаговая инструкция

Выписка из квартиры — как снять с регистрации без согласия
Вопрос прописки (хотя юридически этот термин давно заменен на "регистрацию места жительства") остается одним из самых острых в сфере недвижимости. Наличие "лишних" лиц в реестре — это не просто формальность, а реальные препятствия: от невозможности оформить субсидию до проблем с продажей квартиры или лишних начислений за коммунальные услуги.
Сегодня в Украине действуют два основных пути решения этой проблемы: внесудебный (административный) и через обращение в суд, отмечает адвокат Игорь Колошкин.
Административное снятие через ЦПАУ
Согласно действующему законодательству (в частности правительственным постановлением №265), владелец жилья имеет право снять лицо с регистрации по собственному заявлению. Это значительно упростило жизнь, но есть существенные ограничения.
Когда это сработает:
- Вы являетесь единоличным владельцем (если есть совладельцы — нужно согласие всех).
- Человек, которого вы выписываете, не является совладельцем этого имущества.
- Вы выписываете совершеннолетнего.
Какие документы готовить в Центр предоставления административных услуг:
- паспорт и ИНН владельца;
- документ, подтверждающий право собственности (Выписка из реестра, договор купли-продажи и т.д.);
- заявление установленного образца (заполняется на месте);
- квитанция об уплате админсбора.
Но этот механизм работает "гладко" только тогда, когда лицо не имеет законных оснований для проживания (например, посторонний жилец).
Если же речь идет о бывшем муже или жене, ЦПАУ часто отказывают, ссылаясь на статью 405 Гражданского кодекса, и направляют в суд.
Когда выписать человека можно только через суд
Если административный путь заблокирован (например, нужно выписать ребёнка или члена семьи, который не хочет уходить добровольно), единственный вариант — иск о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.
Самые распространенные основания для суда:
- бывшие члены семьи собственника;
- длительное отсутствие без участия в оплате жилья;
- наследственное или подаренное имущество с "приписанными" лицами;
- систематическая неуплата коммунальных услуг;
- конфликтное или опасное поведение;
- регистрация бывшего владельца после перехода права.
Суд анализирует не только документы, но и фактические обстоятельства: длительность отсутствия, платежи, наличие другого жилья, поведение сторон и социальные риски. Поэтому такие дела редко решаются быстро и требуют подготовки доказательств.
Ранее мы рассказывали, какое количество людей можно зарегистрировать в квартире. А также, как связаны понятия прописки и права собственности на жилье.
Читайте Новини.LIVE!