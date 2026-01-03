Прописка в 2026 году — как изменилась оплата за регистрацию места жительства

Женщина пишет в блокноте. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года в Украине начали действовать новые тарифы на регистрацию и снятие с места жительства. Изменения касаются всех граждан и непосредственно связаны с принятием Государственного бюджета на 2026 год.

Согласно статье 6 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", сумма сбора привязана к процентной ставке от прожиточного минимума.

Реклама

Читайте также:

Поскольку с 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 328 грн, автоматически изменился и размер административного сбора за "прописку". Показатель зафиксирован по состоянию на начало года и будет актуальным в течение всего 2026-го.

Поэтому при планировании визита в ЦПАУ или подачи заявки через Дію стоит учесть новые расценки.

Сколько стоит прописка в 2026 году

На сегодня установлены две базовые ставки. Если вы укладываетесь в определенный законом 30-дневный срок после смены места жительства, административный сбор составит 49,92 грн (это 1,5% от прожиточного минимума). Эта же сумма актуальна и для процедуры снятия с регистрации.

А вот для тех, кто медлит, закон предусматривает "штрафную" ставку. Если срок обращения нарушен, сбор возрастает до 2,5%, что в 2026 году равно 83,20 грн.

Но сбор уплачивается за каждое действие отдельно. То есть, если вы одновременно выписываетесь со старого адреса и регистрируетесь по новому, это две разные операции, даже если они проводятся одним регистратором.

Нарушение сроков регистрации места жительства

Если человек не подал заявление на регистрацию в определенный законом период, административный сбор автоматически возрастает. В 2026 году он составляет 2,5% от прожиточного минимума, то есть 83,20 гривны. Это правило применяется независимо от причины просрочки.

На практике это означает, что даже короткая задержка с оформлением документов может привести к почти двукратному росту стоимости услуги.

Ранее мы рассказывали, как снять человека с регистрации без его согласия. А также, сколько людей можно прописать в квартире.