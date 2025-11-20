Депутаты хотят запретить выселять ВПЛ из мест для временного проживания — детали

Женщина с детьми. Фото: Freepik

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который призван изменить правила пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местах временного проживания (МВП). Документ направлен на защиту людей, которые из-за войны потеряли возможность самостоятельно арендовать жилье.

Законопроект №14219 адресован прежде всего тем, кто не имеет альтернативного жилья.

По словам председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова, нормой этого закона гарантируется право ВПЛ на пребывание в МВП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания.

Он отметил, что право на длительное проживание в МВП становится актуальным из-за резкого роста количества обращений переселенцев по бесплатному размещению. Многие люди теряют доход или вынуждены тратить ресурсы на адаптацию на новом месте.

Кого будет касаться запрет на выселение ВПЛ

Фролов подчеркнул, что проблема носит системный характер.

"Бывают многочисленные случаи принудительного выселения переселенцев, поскольку местные и государственные органы власти исключают объект из перечня МТП", — отметил он.

Последствия такого решения для ВПЛ могут быть критическими. Люди иногда вынуждены:

искать убежище за рубежом;

возвращаться на территории боевых действий;

ехать на временно оккупированные территории.

Все эти сценарии несут угрозу жизни и здоровью, поэтому вопрос гарантийного проживания является чрезвычайно важным, подчеркнул парламентарий.

Какие гарантии предоставит законопроект ВПЛ

Предложенная норма предусматривает, что ни одна ВПЛ не может быть выселена с места временного проживания в период действия военного положения и еще полгода после его завершения.

Это означает:

более стабильные и предсказуемые условия проживания;

отсутствие риска внезапной потери жилья;

одинаковые правила для всех общин и государственных учреждений.

Такие гарантии также позволят местным властям более рационально планировать ресурсы, зная сроки пребывания людей в своих учреждениях.

Как изменится ситуация с обеспечением жильем для ВПЛ

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что более длительное пребывание в МВП даст переселенцам возможность без спешки решать жилищные вопросы. Это также существенно снизит риски возвращения людей в опасные регионы.

Основные положительные последствия принятия документа:

рост уровня социальной защиты;

прогнозируемость действий органов власти;

сохранение безопасности граждан в период войны.

Инициатива направлена не только на решение жилищных проблем, но и на формирование стабильной системы поддержки ВПЛ на государственном уровне.

Как сообщалось, люди со статусом ВПЛ и участника боевых действий смогут получить значительную финансовую помощь — до 2 миллионов гривен — на покупку собственного жилья. Однако следует заметить, что этот новый механизм государственной поддержки начнет действовать только после 24 ноября.

Также мы рассказывали, что в Украине усиливается контроль за условиями проживания получателей социальной помощи и внутренне перемещенных лиц. Эти проверки не являются карательными, а служат инструментом для государства, чтобы обеспечить адресность помощи и подтвердить, что она поступает тем, кто в ней действительно нуждается.