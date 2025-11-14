Видео
Україна
Видео

Жилье некоторых украинцев могут проверить — кого касается

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 04:35
обновлено: 12:53
Обследование условий проживания — кого могут проверить в Украине в 2025 году
Женщина с документами и телефоном. Фото: Freepik

Вопрос проверок жилищных условий приобретает новую актуальность в 2025 году. Государство усиливает контроль за получателями социальной помощи и внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Обследование условий проживания — это не наказание, а способ удостовериться, что помощь попадает к тем, кто в ней действительно нуждается.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, к кому с проверкой могут прийти представители государства.

Читайте также:

Кого проверяют при обследовании жилья

Перечень лиц, которых могут проверить, достаточно широк и зависит от конкретной цели обследования. Как правило, проверка направлена на заявителя и членов его семьи, которые претендуют на определенные виды социальной помощи или льготы.

Под контроль попадают следующие категории:

Заявители на социальные выплаты

Если гражданин просит о субсидии, помощи малообеспеченным или другие виды поддержки, комиссия имеет право проверить материально-бытовые условия. Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров №765 от 25 июня 2025 года, регулирующим порядок назначения социальных пособий.

Внутренне перемещенные лица

Согласно Постановлению КМУ №509 от 2014 года (с изменениями 2020 и 2025 годов), местные органы и Национальная социальная сервисная служба могут проверять фактическое проживание переселенцев.

"Проверки фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц являются эффективными, поскольку в среднем в более 79% случаев установлен факт отсутствия лиц по фактическому месту жительства/пребывания", — отмечают в Национальной соцслужбе.

С июля 2025 года действуют и дополнительные проверки Минфина, которые учитывают длительные выезды за границу более 90 дней.

Семьи с детьми

Службы по делам детей проводят обследование, когда оформляется опека, усыновление или есть подозрение в ненадлежащем уходе. Эти действия регулирует Закон Украины "О социальных услугах".

Семьи военнослужащих

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут инициировать обследование для оформления льгот или жилья.

Как проводят проверку условий проживания

Процедура обследования четко определена. Ее проводят комиссии из представителей соответствующих служб.

  1. Сообщение о визите. Человека должны проинформировать минимум за два дня. Чаще всего это происходит по телефону или через местный орган соцзащиты.
  2. Осмотр жилья. Комиссия оценивает состояние помещения, наличие условий для проживания и заполняет акт обследования.
  3. Опрос. Заявителя, членов его семьи, а иногда и соседей спрашивают о составе семьи, источниках доходов, фактическом месте проживания.
  4. Проверка документов. Могут попросить договор аренды, документы на собственность или справку о составе семьи.

Акт обследования — ключевой документ, который передается в орган соцзащиты для принятия решения о предоставлении или отказе в помощи.

Как сообщалось, минимально необходимая площадь жилья в Украине, определенная Жилищным кодексом, до сих пор основывается на показателях, установленных еще в советское время. Несмотря на свой возраст, этот стандарт остается действующим ориентиром в современном украинском законодательстве.

Также мы рассказывали, что приватизация комнаты в общежитии предоставляет многим украинцам возможность бесплатно получить собственное жилье. Важно помнить, что этот процесс строго регламентирован действующим законодательством Украины и имеет конкретные правила и ограничения.

недвижимость жилье проверки ВПЛ соцвыплаты
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
