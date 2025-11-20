Депутати хочуть заборонити виселяти ВПО з місць для тимчасового проживання — деталі

Жінка з дітьми. Фото: Freepik

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, який покликаний змінити правила перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцях тимчасового проживання (МТП). Документ спрямований на захист людей, які через війну втратили можливість самостійно орендувати житло.

Законопроект №14219 адресований передусім тим, хто не має альтернативного житла.

За словами голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова, нормою цього закону гарантується право ВПО на перебування у МТП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Він наголосив, що право на триваліше проживання в МТП стає актуальним через різке зростання кількості звернень переселенців щодо безоплатного розміщення. Багато людей втрачають дохід або змушені витрачати ресурси на адаптацію на новому місці.

Кого стосуватиметься заборона на виселення ВПО

Фролов підкреслив, що проблема має системний характер.

"Трапляються численні випадки примусового виселення переселенців, оскільки місцеві та державні органи влади виключають об’єкт із переліку МТП", — зазначив він.

Наслідки такого рішення для ВПО можуть бути критичними. Люди інколи змушені:

шукати прихисток за кордоном;

повертатися на території бойових дій;

їхати на тимчасово окуповані території.

Усі ці сценарії несуть загрозу життю та здоров’ю, тому питання гарантійного проживання є надзвичайно важливим, підкреслив парламентарій.

Які гарантії надасть законопроект ВПО

Запропонована норма передбачає, що жодна ВПО не може бути виселена з місця тимчасового проживання у період дії воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Це означає:

стабільніші та передбачувані умови проживання;

відсутність ризику раптової втрати житла;

однакові правила для всіх громад і державних установ.

Такі гарантії також дозволять місцевій владі більш раціонально планувати ресурси, знаючи строки перебування людей у своїх закладах.

Як зміниться ситуація з забезпечення житлом для ВПО

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що триваліше перебування у МТП дасть переселенцям можливість без поспіху вирішувати житлові питання. Це також суттєво знизить ризики повернення людей у небезпечні регіони.

Основні позитивні наслідки ухвалення документа:

зростання рівня соціального захисту;

прогнозованість дій органів влади;

збереження безпеки громадян у період війни.

Ініціатива спрямована не лише на вирішення житлових труднощів, а й на формування стабільної системи підтримки ВПО на державному рівні.

Як повідомлялось, люди зі статусом ВПО та учасника бойових дій зможуть отримати значну фінансову допомогу — до 2 мільйонів гривень — на купівлю власного житла. Проте слід зауважити, що цей новий механізм державної підтримки почне діяти лише після 24 листопада.

Також ми розповідали, що в Україні посилюється контроль за умовами проживання отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб. Ці перевірки не є каральними, а слугують інструментом для держави, щоб забезпечити адресність допомоги та підтвердити, що вона надходить тим, хто її дійсно потребує.