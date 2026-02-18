Аренда жилья в Германии — за что могут выселить в 2026 году

Люди гуляют на улице в Германии. Фото: Новини.LIVE

Германию часто называют "страной арендаторов", и это правда. Но несмотря на то, что закон здесь обычно на стороне жильца, он не является всесильным. Если вы пересечете определенную границу, владелец (Vermieter) получит законное право выставить вас за дверь.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на немецкое законодательство рассказывает, где эти границы пролегают и на что ссылаются арендодатели.

Задолженность и выселение из жилья в Германии

Наиболее "железная" причина для расторжения договора — это деньги. Согласно параграфу 543 BGB (Гражданского кодекса Германии), если вы не платите два месяца подряд или систематически накапливаете долг, владелец имеет право на так называемое fristlose Kündigung — немедленное расторжение договора без предупреждения.

Даже если вы платите, но постоянно задерживаете деньги на несколько дней, это тоже может стать поводом для прощания. Суды трактуют это как нарушение доверия.

Субаренда и соседи в Германии

Многие пытаются "отбить" часть аренды через Airbnb или просто подселить друга. Если у вас нет письменного разрешения от владельца на субаренду, это прямой путь в суд. То же самое касается и других бытовых вещей:

Шум. Постоянные вечеринки или конфликты с соседями в часы покоя (Ruhezeit). Бизнес дома. Нельзя превращать жилье в офис или склад без согласования. Заброшенность. Если вы развели в квартире плесень из-за отсутствия проветривания или сделали перепланировку без разрешения, владелец может расторгнуть контракт из-за "порчи имущества".

Расторжение договора аренды из-за Eigenbedarf

Пожалуй, самая неприятная статья — это параграф 573 BGB. Он позволяет владельцу расторгнуть договор, если квартира нужна ему лично или близким родственникам (Eigenbedarf). Владельцу недостаточно просто сказать "я так хочу" — он должен доказать реальную потребность.

Если вы подозреваете, что вас выселяют просто чтобы поднять цену следующему арендатору (фиктивный Eigenbedarf), это можно и нужно оспаривать, отмечают в благотворительной организации Каритас4U.

Как защититься от выселения в Германии

Если вы получили письмо о расторжении (Kündigung), не паникуйте. Проверьте следующие моменты:

сроки. Обычно они составляют от 3 до 9 месяцев. Вас не могут выгнать завтра (разве что за огромные долги);

Sozialklausel (Социальное предостережение). Если вы болеете, беременны или находитесь в почтенном возрасте, переезд может стать "невыносимым бременем". В таких случаях закон позволяет остаться в жилье даже при наличии законных оснований для выселения.

В Каритас4U советуют — если вы живете в Германии, вступление в Mieterschutzbund (Союз защиты арендаторов) — это лучшая инвестиция. Они помогут проверить каждое письмо от владельца на правомерность.

