Почему в немецких квартирах часто нет кухни — основные причины

Дома в Мюнхене. Фото: Freepik

Переезд в Германию для многих начинается с культурного шока. Человек подписывает договор, заходит в квартиру в Берлине или Мюнхене и видит пустую комнату вместо кухни. Только трубы, розетки и выводы под технику.

Для украинцев это выглядит странно, но для немцев такая практика является привычной и логичной, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Visit Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Аренда квартиры в Германии без мебели

В Германии жилье — это не просто временное пристанище, а "своя крепость" на десятилетия. Здесь редко снимают квартиру на год или два. Арендуют сразу на 10, 20 или даже 40 лет.

Именно поэтому владельцы сдают "голые стены". Арендатор сам решает

какую технику установить;

какой высоты будет столешница;

сколько шкафов нужно.

Кухня становится личной инвестицией в комфорт, а не частью чужого имущества.

Цена кухни в немецкой квартире

Встроенная кухня в Германии стоит недешево. Новая система легко обойдется в 5-15 тысяч евро. Поэтому часто предыдущий жилец предлагает выкупить уже установленную кухню. Такая договоренность называется Ablöse. Во многих случаях это выгоднее, чем заказывать все с нуля.

Если же новый арендатор отказывается, владелец кухни может ее демонтировать и забрать с собой. Перевозка кухни при переезде здесь обычная практика.

Правила аренды жилья в Германии

Немецкий порядок ("Ordnung") диктует строгие условия. Если в контракте написано, что вы должны вернуть квартиру в первоначальном состоянии, это означает, что при выезде вы должны демонтировать даже собственноручно установленную мойку.

Хотя в 2026 году все чаще появляются объявления с пометкой "EBK" (Einbauküche), что означает наличие встроенной кухни, около 80% рынка все еще держатся старой традиции пустых стен. Это делает переезд сложным квестом, но дарит то самое ощущение настоящего дома, где каждый уголок выбран именно вами.

Как сообщалось, для украинцев в Германии поиск жилья часто превращается в настоящий квест с препятствиями. Даже наличие контракта на работу не дает никаких гарантий, ведь владельцы квартир устраивают придирчивый отбор среди огромного количества желающих.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев в Германии вопрос получения гражданства становится все более актуальным, поэтому стоит заранее уточнить стоимость этой процедуры. По состоянию на февраль 2026 года за подачу заявления нужно оплатить административный сбор, размер которого зависит от возраста заявителя и того, подаются ли документы вместе с семьей.