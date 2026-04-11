Хто має встановлювати паркан між сусідами: правила в Україні у 2026 році

У приватному секторі питання паркану часто виглядає простим лише на перший погляд. Насправді саме огорожа найчастіше стає причиною конфліктів між сусідами. Люди не завжди розуміють, хто має її встановлювати і за чиї кошти.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради розповідає, які правила діють в Україні у 2026 році та як уникнути суперечок.

Хто має ставити паркан між сусідами

В українському законодавстві немає прямої норми, яка б змушувала лише одного з власників будувати огорожу за власний кошт. Зазвичай це справа того, кому більше заважають сторонні погляди. Проте ідеальним варіантом залишається "джентльменська угода", коли витрати на матеріали та роботу діляться навпіл.

Але важливо, щоб конструкція стояла рівно на межі або трохи зміщувалася в бік того, хто ініціював будівництво, не захоплюючи чужі сантиметри землі.

Яка дозволена висота паркану між сусідами

Якщо ви вирішили звести стіну без фундаменту, дозвіл від архітектурних служб не знадобиться. Проте існують технічні обмеження: між сусідніми подвір’ями висота не має перевищувати 2 метри. Це правило діє для того, щоб не перетворювати сусідський город на темний льох.

Огорожа з боку вулиці може бути дещо вищою — до 2,5 метрів, щоб краще захистити приватність від перехожих.

Як законно встановити огорожу в приватному секторі

Головна умова будь-якого будівництва — дотримання меж, визначених кадастровим номером. Ви не маєте права виходити за "червоні лінії" вулиці або затінювати рослини сусіда глухою триметровою стіною.

Добросусідство за законом передбачає, що ваші споруди не повинні заважати провітрюванню чи природному освітленню суміжної території. Якщо ви плануєте щось масивне, краще заздалегідь зафіксувати згоду сусіда письмово.

Що робити, якщо сусід неправильно поставив паркан

Коли розмови не допомагають, а сусідська огорожа "залізла" на вашу територію або закрила сонце, час діяти офіційно. Першим кроком є звернення до місцевої ради або комісії з питань благоустрою.

Якщо ж порушення норм очевидне (наприклад, висота значно перевищує 2 метри або порушена межа), суд стане на бік того, чиї права обмежені

Що ще варто знати українцям

Впорядковуючи власне подвір’я, важливо пам'ятати, що межа вашої свободи закінчується там, де починається територія іншої людини, розповів Новини.LIVE юрист Олег Козляк..

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди чи відповідного правового оформлення, оскільки будь-яке будівництво поза межами своєї власності легко оскаржити в суді", — наголосив юрист.

Це стосується і встановлення надто високих парканів, які крадуть сонячне світло або заважають вентиляції на прилеглій території.

Також правознавець наголошує, що власникам "не можна проводити будівництво чи зміну призначення землі, яка суттєво погіршує умови користування сусідською ділянкою", провокуючи підтоплення чи постійний шум. Будь-які маніпуляції з межами, доріжками чи навісами потребують узгодження, аби не порушити принципи добросусідства.

Найкращий спосіб зберегти спокій — заздалегідь обговорити плани з оточуючими або зафіксувати спільну угоду письмово.

Як повідомляли Новини.LIVE, конфлікти через "тихе" пересування меж ділянок сусідами під приводом застарілої документації залишаються актуальними і у 2026 році. Замість емоційних суперечок варто зосередитися на правових методах розв'язання проблеми, адже будь-яке захоплення зайвих пів метра території потребує офіційної перевірки та юридичного реагування.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники приватних будинків нерідко потерпають від надто активного сусідського будівництва, що розгортається впритул до їхніх меж. Нова споруда під боком — це не лише втрата приватності та сонячного світла, а й цілком реальні ризики: від загрози пожежній безпеці до банального завалу ваших квітників снігом із чужого даху.