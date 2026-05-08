Правила добрососедства: какие заборы запрещено ставить в Украине

Женщина изучает документ и забор. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Вопрос заборов между соседями в Украине в 2026 году остается одной из самых частых причин конфликтов. Люди ставят высокие глухие заборы, перекрывают свет или даже захватывают часть территории, а потом получают жалобы и судебные претензии. В то же время многие владельцы участков даже не знают, что правила для заборов давно прописаны в ГСН и местных документах.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Брикайло рассказывает, какие ограждения могут считаться нарушением правил добрососедства.

Высота забора между соседями

По словам Брыкайло, главные требования содержатся в государственных строительных нормах. Для обычных приусадебных участков максимальная высота забора между соседями не должна превышать 2 метра. Если забор выходит на улицу, допустимая высота увеличивается до 2,5 метра.

"Максимальная высота забора между соседями должна составлять не выше 2 метров", — пояснил адвокат.

Юрист также обратил внимание, что местные власти могут утверждать собственные правила благоустройства. Именно поэтому перед строительством стоит проверить не только ГСН, но и требования конкретной громады.

Читайте также:

Заборы на дачных участках

Для дачных кооперативов и садовых товариществ часто действуют отдельные уставы. Именно там могут быть прописаны ограничения по высоте, материалам и даже прозрачности ограждения.

"Во многих уставах есть требование по прозрачности забора от 30% до 50%", — отметил Брыкайло.

Это означает, что сплошной металлический забор из профнастила может формально нарушать внутренние правила кооператива. В некоторых случаях разрешенная высота вообще ограничивается 1,5 метра.

Правила добрососедства

Даже если забор формально соответствует высоте, он все равно может стать причиной спора. Земельный кодекс обязывает владельцев пользоваться участком так, чтобы не создавать неудобств соседям.

Особенно это касается затенения. Если на маленьких участках возвести глухой забор высотой 5-7 метров, соседи могут доказать нарушение правил добрососедства из-за недостатка света и дискомфорта.

"Если вы возведете сплошной металлический забор на 5 или 7 метров, то на 100% нарушите правила добрососедства", — подчеркнул адвокат.

Нужно ли разрешение на забор

В 2026 году для установки забора на приусадебном, садовом или дачном участке отдельное разрешение не требуется. Владельцам не надо оформлять строительный паспорт или подавать уведомление о начале строительных работ.

Однако это не означает, что можно строить любое ограждение. Забор не должен выходить за пределы участка или пересекать так называемые красные линии. В некоторых случаях из-за этого владельцам приходится переносить уже готовую конструкцию.

Юрист советует перед установкой ограждения проверять кадастровые границы, местные правила и устав кооператива.

Как сообщали Новини.LIVE, земельные распри из-за границ участков стали массовым явлением, особенно в привлекательных для бизнеса районах. Когда сосед самовольно передвигает забор или "заступает" на вашу территорию фундаментом, промедление может стоить вам части собственности, поэтому реагировать на такую наглость стоит немедленно и исключительно в правовом поле.

Также Новини.LIVE рассказывали, что обустройство участка обычно стартует с установки забора, однако спешка грозит серьезными судебными тяжбами. Поскольку цифровые реестры стали главным арбитром в земельных спорах 2026 года, любое отклонение от официальных координат приведет к принудительному демонтажу или даже отчуждению части ваших владений.